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Обмеження по всій Україні: у Міненерго пояснили, кому вимикатимуть світло

Обмеження по всій Україні: у Міненерго пояснили, кому вимикатимуть світло

Київ • УНН

 • 16200 перегляди

У зв'язку з масованими ракетними ударами росії по енергетичній інфраструктурі України, обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів можуть бути введені з 18:00 до 23:00, в той час, як побутові споживачі можуть зіткнутися з відключеннями тільки в Харківській області.

У зв'язку з масованою ракетною атакою росії на енергоінфраструктуру України, сьогодні в країні можуть запровадити обмеження споживання електроенергії. Йдеться насамперед про промислових споживачів. Про це йдеться у заяві Міненерго, передає УНН.

Деталі 

У відомстві наголошують, що обмеження для побутових споживачів плануються лише у Харкові. 

(...) Сьогодні можливе застосування обмежень для промислових споживачів у період з 18-ї до 23-ї години. Застосування обмежень для побутових споживачів (окрім Харківщини) не передбачається

- йдеться в заяві Міненерго. 

Водночас енергетики закликають українців ощадливо використовувати електроенергію в години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00).

У відомстві пояснюють, що це допоможе стабільній роботі енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів.

По всій Україні ввечері можливі відключення світла після масованої атаки рф - Укренерго08.05.24, 11:37 • 33311 переглядiв

Доповнення

Раніше керівник компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що сьогодні ввечері є ймовірність відключення споживачів в години найбільшого споживання - з 19:00 до 22:00.

За його словами, причиною таких обмежень є значний дефіцит електроенергії, який виник внаслідок атаки рф по енергетичних об'єктах.

Нагадаємо

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук заявила, що Україна втратила понад 8 ГВт енергетичних потужностей через систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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