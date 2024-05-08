Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет

В связи с массированной ракетной атакой россии на энергоинфраструктуру Украины, сегодня в стране могут ввести ограничения потребления электроэнергии. Речь идет прежде всего о промышленных потребителях. Об этом говорится в заявлении Минэнерго, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что ограничения для бытовых потребителей планируются только в Харькове.

(...) Сегодня возможно применение ограничений для промышленных потребителей в период с 18 до 23 часов. Применение ограничений для бытовых потребителей (кроме Харьковщины) не предвидится - говорится в заявлении Минэнерго.

В то же время энергетики призывают украинцев экономно использовать электроэнергию в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00).

В ведомстве объясняют, что это поможет стабильной работе энергосистемы, которая существенно пострадала во время последних обстрелов.

По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

Дополнение

Ранее руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сегодня вечером есть вероятность отключения потребителей в часы наибольшего потребления - с 19:00 до 22:00.

По его словам, причиной таких ограничений является значительный дефицит электроэнергии, который возник вследствие атаки рф по энергетическим объектам.

Напомним

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что Украина потеряла более 8 ГВт энергетических мощностей из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру.