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5 порад, як ефективно зменшити використання електроенергії

5 порад, як ефективно зменшити використання електроенергії

Київ • УНН

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В умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру України кожен зекономлений кіловат може мати вирішальне значення, тому використовуйте енергоефективні прилади, енергозберігаючі лампи, реле часу, стабілізатори напруги, а також користуйтеся дешевшим нічним тарифом на електроенергію, щоб ефективно зменшити споживання електроенергії.

В умовах війни та постійних ракетних атак росіян на українську енергетичну інфраструктуру, питання ефективного та осмисленого використання електроенергії стає надзвичайно важливим. Кожен кіловат, що ми зберігаємо, може виявитися критичним для забезпечення стабільності енергосистеми в умовах постійної загрози.

УНН підготували інформацію про основні прилади, які ми використовуємо щодня, та дасть поради, як зробити їхнє використання більш енергоефективним.

Деталі

Щоб дізнатися, де можна заощадити на споживанні електроенергії, розглянемо список приладів з високим енергоспоживанням, який склала Державна інспекція енергетичного нагляду України:

- Кондиціонер – 2,2-3,37 кВт;

- Електрочайник – 2,2-2,4 кВт;

- Пилосос – 2 кВт;

- Бойлер – 1,5-2,5 кВт;

- Праска – 1-2,4 кВт.

- Пральна машина – 0,8-2,2 кВт;

- Фен - 2 кВт/год;

- Мікрохвильова піч – 0,6-1,5 кВт;

- Холодильник однокамерний – 0,10-0,40 кВт;

- Телевізор – 0,08-0,14 кВт;

- Електролампа на 100 Вт – 0,1 кВт;

- Комп’ютер – 0,065-0,45 кВт.

Не слід забувати про такі пристрої, як "приховані вампіри". Це прилади, які часто знаходяться у режимі очікування, залишаючись підключеними до розеток і чекаючи моменту активації. Наприклад, комп'ютери та телевізори постійно споживають електроенергію, навіть коли вони вимкнені.

Поради із заощадження

1. Енергоефективна техніка

Щоб економити на електроенергії, важливо обирати енергоощадні прилади. Прилади з класом енергоефективності від А до А+++ використовують менше електрики, зменшуючи споживання на 30-50%. Вони оснащені більш ефективним обладнанням та компонентами, що дозволяють забезпечувати високу продуктивність за менші витрати енергії. Інформацію про клас енергоефективності приладів можна знайти в технічному паспорті, в інтернеті або у консультантів у магазині.

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Втім, не всі прилади мають таку класифікацію: наприклад, для чайників цей показник зазвичай не вказується, але для кондиціонерів, пральних машин чи холодильників знайти цю інформацію легко."Придбавши побутову техніку класу "А" або "А+", на 30-50% зменшиться споживання електроенергії навіть у порівнянні з приладами класу "В" "- зазначають у Державній інспекції енергетичного нагляду України.

2. Освітлення

В ДІЕНУ зазначають, що встановивши у своєму помешканні енергозберігаючі лампи, ви зменшите споживання електричної енергії. Енергоощадні лампи служать у 5-8 разів довше ніж звичайні лампи розжарювання при споживанні електроенергії в 10 разів менше.

Для загального освітлення вашої оселі ідеально підійдуть нейтральні білі лампи з колірною температурою між 3000-4000К, які створюють приємне світло без різких переходів. Щодо місцевого освітлення, тут вибір залежить від його призначення. Для створення атмосферного світла, яке додає затишку, краще використовувати лампи теплого світла з колірною температурою від 2500 до 3000К.

Якщо ж мова йде про освітлення робочої зони на кухні, то найкращим варіантом будуть лампи нейтрального білого світла з діапазоном 3500-4500К. Такі лампи забезпечують яскравіше світло, що допомагає мінімізувати спотворення кольорів.У відпочинковій зоні, наприклад, у обідній кімнаті, краще встановити світильники з лампами теплого світла до 3000К. Це створить більш затишну і розслаблюючу атмосферу. Що ж до ванної кімнати, тут варто використовувати два види освітлення. Для підсвічування дзеркал використовуйте лампи з колірною температурою від 3000 до 4500К, а для загального освітлення підійдуть лампи з температурою до 3000К.

3. Реле часу  

  Також, досвід показує, що реле часу – це чудовий помічник у економії енергії. Воно діє як планувальник для електричних пристроїв, дозволяючи автоматично включати чи виключати їх у визначений час. Уявіть, що ви йдете на роботу, і ваше освітлення саме вимикається після вашого виходу, або система опалення починає працювати лише за годину до вашого повернення додому. Це не просто зручно, а й значно скорочує витрати на енергію.

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Завдяки йому можна ефективно використовувати енергію завдяки керуванню побутовими пристроями. Чи це пральна машина, яка почне працювати в найбільш вигідний за тарифами час, чи кавоварка, яка зварить свіжу каву саме тоді, коли ви встаєте.

4. Стабілізатор напруги

Як свідчить практика, цей пристрій більше не для економії, а для власної безпеки та спокою.Він має вбудовані схеми та компоненти, які автоматично регулюють напругу, забезпечуючи стабільність вихідної напруги навіть у випадку коливань в електричній мережі. Якщо вхідна напруга змінюється, стабілізатор напруги негайно реагує та виправляє вихідну напругу, забезпечуючи постійний рівень напруги на виході.

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Використання електроенергії вночі та "нічний тариф"

"Нічні години, коли попит на електрику знижується - це ідеальний час для використання енергоємних приладів, таких як пральні машини, посудомийки, а також для нагрівання води та зарядки електричних автомобілів.

Це спеціальний тариф, який діє в години мінімального навантаження в енергосистемі з 23:00 до 7:00. За використану в цей час електроенергію побутові споживачі можуть сплачувати 50% від звичайного тарифу. Головною умовою є наявність двозонного лічильника, що фіксує споживання за часом доби – окремо вдень і окремо вночі

Більше того, такий підхід не лише економить кошти, але й розподіляє навантаження на енергосистему більш рівномірно, зменшуючи ризики перевантаження мережі у пікові часи. Це також сприяє більшому використанню відновлюваних джерел енергії, особливо коли споживання у "непікові" години збігається з виробництвом енергії вітровими або сонячними електростанціями, що робить енергоспоживання більш сталим і екологічно чистим.

Варто не забувати і про базові поради із заощадження:Вимикати електроприлади з розетки;

Ефективно використовувати пральну машину та посудомийку;Використати стельові та настільні вентилятори;

Регулярно змінювати або очищати фільтри в кондиціонерах.

Нагадаємо

Графіки погодинного обмеження електропостачання можуть бути введені виключно для промисловості. Сприятлива погода сприяє виробництву енергії з сонячних електростанцій.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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