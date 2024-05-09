У Києві побутовим споживачам світло не відключатимуть
Київ • УНН
У Києві промислові підприємства скорочують споживання електроенергії в години пік, щоб зменшити навантаження на електромережу, тоді як для побутових споживачів жодних обмежень не застосовують, але мешканців закликають економити електроенергію, особливо у вечірній час.
У столиці промислові підприємства зменшують обсяги споживання в пікові години. Для побутових споживачів обмеження не застосовуються. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
"Енергетики спільно з промисловими підприємствами, великими споживачами електроенергії, зменшують обсяги споживання в пікові години. Для побутових споживачів обмеження не застосовуються", - повідомив Попко.
Попко закликав мешканців столиці економити електроенергію, особливо у вечірні години.
Нагадаємо
У зв'язку з дефіцитом в енергосистемі країни в Києві планують зменшити рівень вуличного освітлення, аби зменшити навантаження на енергосистему.