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У Києві побутовим споживачам світло не відключатимуть

У Києві побутовим споживачам світло не відключатимуть

Київ • УНН

 • 63944 перегляди

У Києві промислові підприємства скорочують споживання електроенергії в години пік, щоб зменшити навантаження на електромережу, тоді як для побутових споживачів жодних обмежень не застосовують, але мешканців закликають економити електроенергію, особливо у вечірній час.

У столиці промислові підприємства зменшують обсяги споживання в пікові години. Для побутових споживачів обмеження не застосовуються. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

"Енергетики спільно з промисловими підприємствами, великими споживачами електроенергії, зменшують обсяги споживання в пікові години. Для побутових споживачів обмеження не застосовуються", - повідомив Попко.

Попко закликав мешканців столиці економити електроенергію, особливо у вечірні години.

Нагадаємо

У зв'язку з дефіцитом в енергосистемі країни в Києві планують зменшити рівень вуличного освітлення, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Павло Башинський

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