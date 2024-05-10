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Київська міська влада обмежить вуличне освітлення задля економії електроенергії

Київська міська влада обмежить вуличне освітлення задля економії електроенергії

Київ • УНН

 • 104632 перегляди

Київська міська влада обмежить вечірнє вуличне освітлення для економії електроенергії після того, як російські атаки вивели з ладу енергосистему України.

Київська міська влада почне скорочувати вечірнє вуличне освітлення після того, як російські атаки на енергосистему України спричинили серйозні збої в країні, повідомив 9 травня голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає УНН.

Деталі

У ніч на 8 травня Росія здійснила масштабну атаку на Полтавську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано-Франківську, Київську та Вінницьку області, в основному проти енергетичної інфраструктури . В результаті атаки щонайменше дві гідроелектростанції були примусово виведені з експлуатації.

Нещодавно Москва посилила свої ракетні та безпілотні удари по критично важливій інфраструктурі України , знищивши кілька ТЕС по всій країні, включаючи Трипільську електростанцію , основного постачальника електроенергії в Київську , Житомирську та Черкаську області.

Попко опублікував заяву в Telegram, в якій підтвердив, що атака 8 травня спричинила збій в електромережі країни. Український державний енергетичний оператор "Укренерго" буде змушений ввести обмеження електропостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00.

За словами Попко, обмеження можуть стосуватися відключення промисловості та бізнесу Києва. Він також повідомив, що міська влада прийняла рішення мінімізувати вечірнє вуличне освітлення.

Ми працюємо над пошуком найкращих способів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста. Ми вже прийняли рішення мінімізувати вечірнє вуличне освітлення. Повністю вимикати все світло не будемо. Знижуватимемо яскравість освітлювальних приладів за допомогою системи керування зовнішнім освітленням, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%

сказав Попко.

Обмеження не вплинуть на електропостачання побутових споживачів Києва.

У Києві побутовим споживачам світло не відключатимуть09.05.24, 19:37 • 63943 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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