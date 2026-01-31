$42.850.00
51.240.00
ukenru
Эксклюзив
16:54 • 1164 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 4466 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 6164 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 6332 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 6768 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 4252 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 10332 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17343 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
31 января, 10:19 • 17662 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
31 января, 10:12 • 16959 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4м/с
71%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 20261 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo31 января, 08:22 • 14664 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 13953 просмотра
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31 января, 11:24 • 6960 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo13:52 • 6766 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 24702 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 54103 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 35888 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 40572 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 43794 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Молдова
Соединённые Штаты
Румыния
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 852 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 14029 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 20337 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 21630 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 20589 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Из-за сбоя в таможенных базах данных Молдовы, вызванного блэкаутом, временно прекращался пропуск транспорта на границе с Украиной. Движение полностью восстановлено после возобновления работы центральных баз данных.

Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке

На границе Украины с Молдовой было временно приостановлено пропуск транспорта из-за сбоя в таможенных базах данных соседней страны, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пограничный контроль на украинских пунктах пропуска осуществлялся в штатном режиме. В то же время оформление транспорта с молдавской стороны было затруднено из-за технического сбоя. Кроме того, на отдельных направлениях из-за гололедицы временно приостанавливали оформление грузовых автомобилей.

По состоянию на сейчас в Гостаможслужбе сообщили о полном восстановлении пропуска транспортных средств и товаров после возобновления работы центральных баз данных таможенных органов Молдовы.

Корреспондент УНН посетил пункт пропуска Паланка-Маяки, чтобы выяснить ситуацию на месте.

Представитель пограничной полиции Республики Молдова в комментарии для УНН сообщил детали.

Граница не работала с утра – система зависла примерно до 15:00. Больших очередей сегодня не было – в среднем около 15 машин. Сейчас транспорта почти нет из-за гололедицы

– сказал пограничник.

По его словам, в обычные дни поток транспорта на этом направлении значительно интенсивнее, однако непогода и перебои с электроснабжением существенно повлияли на ситуацию.

Обычно машин гораздо больше, но из-за погоды и проблем с электроэнергией людей сегодня очень мало. Утром дороги были еще более скользкими, сейчас их хотя бы частично посыпали 

– добавил он.

Отдельно пограничник обратил внимание на ситуацию с украинской стороны границы.

Со стороны Украины большого наплыва транспорта также не фиксировали. Максимальная очередь составляла около пяти-шести автомобилей

– отметил он.

Блэкаут в Молдове: что известно

Напомним, что в Молдове, включая столицу Кишинев, произошло масштабное отключение электроэнергии. Министр энергетики Молдовы заявил, что причиной являются серьезные проблемы в украинской электросети.

Из-за обесточивания в Кишиневе и других городах перестали работать светофоры, что затруднило движение транспорта. Полиция регулировала движение на загруженных перекрестках.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Блэкаут затронул и город Бельцы, где частично исчезло электроснабжение в многоэтажках. Спасатели вызволяли людей из заблокированных лифтов, электротранспорт был временно остановлен.

В Кишиневе в экстренные службы поступило 14 обращений из-за людей, заблокированных в лифтах, об этом сообщали в местной полиции.

По словам министра энергетики Молдовы, по состоянию на 15:40 электроснабжение в системе передачи электроэнергии было полностью восстановлено по всей стране.

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгхиету сообщил о завершении восстановления электроснабжения по всей стране. Национальная электроэнергетическая система работает в нормальном режиме, без необходимости в аварийных закупках.

К 15:40 процесс восстановления электроснабжения в системе передачи электроэнергии завершили по всей стране. Все подстанции напряжением 110 кВ подключены, – подчеркнул Жунгхиету.

В Молдове возобновили подачу электроэнергии после масштабного сбоя в сети31.01.26, 17:07 • 1944 просмотра

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Государственная таможенная служба Украины
Кишинёв
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
Молдова