Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке

На границе Украины с Молдовой было временно приостановлено пропуск транспорта из-за сбоя в таможенных базах данных соседней страны, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пограничный контроль на украинских пунктах пропуска осуществлялся в штатном режиме. В то же время оформление транспорта с молдавской стороны было затруднено из-за технического сбоя. Кроме того, на отдельных направлениях из-за гололедицы временно приостанавливали оформление грузовых автомобилей.

По состоянию на сейчас в Гостаможслужбе сообщили о полном восстановлении пропуска транспортных средств и товаров после возобновления работы центральных баз данных таможенных органов Молдовы.

Корреспондент УНН посетил пункт пропуска Паланка-Маяки, чтобы выяснить ситуацию на месте.

Представитель пограничной полиции Республики Молдова в комментарии для УНН сообщил детали.

Граница не работала с утра – система зависла примерно до 15:00. Больших очередей сегодня не было – в среднем около 15 машин. Сейчас транспорта почти нет из-за гололедицы – сказал пограничник.

По его словам, в обычные дни поток транспорта на этом направлении значительно интенсивнее, однако непогода и перебои с электроснабжением существенно повлияли на ситуацию.

Обычно машин гораздо больше, но из-за погоды и проблем с электроэнергией людей сегодня очень мало. Утром дороги были еще более скользкими, сейчас их хотя бы частично посыпали – добавил он.

Отдельно пограничник обратил внимание на ситуацию с украинской стороны границы.

Со стороны Украины большого наплыва транспорта также не фиксировали. Максимальная очередь составляла около пяти-шести автомобилей – отметил он.

Блэкаут в Молдове: что известно

Напомним, что в Молдове, включая столицу Кишинев, произошло масштабное отключение электроэнергии. Министр энергетики Молдовы заявил, что причиной являются серьезные проблемы в украинской электросети.

Из-за обесточивания в Кишиневе и других городах перестали работать светофоры, что затруднило движение транспорта. Полиция регулировала движение на загруженных перекрестках.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Блэкаут затронул и город Бельцы, где частично исчезло электроснабжение в многоэтажках. Спасатели вызволяли людей из заблокированных лифтов, электротранспорт был временно остановлен.

В Кишиневе в экстренные службы поступило 14 обращений из-за людей, заблокированных в лифтах, об этом сообщали в местной полиции.

По словам министра энергетики Молдовы, по состоянию на 15:40 электроснабжение в системе передачи электроэнергии было полностью восстановлено по всей стране.

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгхиету сообщил о завершении восстановления электроснабжения по всей стране. Национальная электроэнергетическая система работает в нормальном режиме, без необходимости в аварийных закупках.

К 15:40 процесс восстановления электроснабжения в системе передачи электроэнергии завершили по всей стране. Все подстанции напряжением 110 кВ подключены, – подчеркнул Жунгхиету.

