Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Киев • УНН
Из-за сбоя в таможенных базах данных Молдовы, вызванного блэкаутом, временно прекращался пропуск транспорта на границе с Украиной. Движение полностью восстановлено после возобновления работы центральных баз данных.
На границе Украины с Молдовой было временно приостановлено пропуск транспорта из-за сбоя в таможенных базах данных соседней страны, сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что пограничный контроль на украинских пунктах пропуска осуществлялся в штатном режиме. В то же время оформление транспорта с молдавской стороны было затруднено из-за технического сбоя. Кроме того, на отдельных направлениях из-за гололедицы временно приостанавливали оформление грузовых автомобилей.
По состоянию на сейчас в Гостаможслужбе сообщили о полном восстановлении пропуска транспортных средств и товаров после возобновления работы центральных баз данных таможенных органов Молдовы.
Корреспондент УНН посетил пункт пропуска Паланка-Маяки, чтобы выяснить ситуацию на месте.
Представитель пограничной полиции Республики Молдова в комментарии для УНН сообщил детали.
Граница не работала с утра – система зависла примерно до 15:00. Больших очередей сегодня не было – в среднем около 15 машин. Сейчас транспорта почти нет из-за гололедицы
По его словам, в обычные дни поток транспорта на этом направлении значительно интенсивнее, однако непогода и перебои с электроснабжением существенно повлияли на ситуацию.
Обычно машин гораздо больше, но из-за погоды и проблем с электроэнергией людей сегодня очень мало. Утром дороги были еще более скользкими, сейчас их хотя бы частично посыпали
Отдельно пограничник обратил внимание на ситуацию с украинской стороны границы.
Со стороны Украины большого наплыва транспорта также не фиксировали. Максимальная очередь составляла около пяти-шести автомобилей
Блэкаут в Молдове: что известно
Напомним, что в Молдове, включая столицу Кишинев, произошло масштабное отключение электроэнергии. Министр энергетики Молдовы заявил, что причиной являются серьезные проблемы в украинской электросети.
Из-за обесточивания в Кишиневе и других городах перестали работать светофоры, что затруднило движение транспорта. Полиция регулировала движение на загруженных перекрестках.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Блэкаут затронул и город Бельцы, где частично исчезло электроснабжение в многоэтажках. Спасатели вызволяли людей из заблокированных лифтов, электротранспорт был временно остановлен.
В Кишиневе в экстренные службы поступило 14 обращений из-за людей, заблокированных в лифтах, об этом сообщали в местной полиции.
По словам министра энергетики Молдовы, по состоянию на 15:40 электроснабжение в системе передачи электроэнергии было полностью восстановлено по всей стране.
Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгхиету сообщил о завершении восстановления электроснабжения по всей стране. Национальная электроэнергетическая система работает в нормальном режиме, без необходимости в аварийных закупках.
К 15:40 процесс восстановления электроснабжения в системе передачи электроэнергии завершили по всей стране. Все подстанции напряжением 110 кВ подключены, – подчеркнул Жунгхиету.
В Молдове возобновили подачу электроэнергии после масштабного сбоя в сети31.01.26, 17:07 • 1944 просмотра