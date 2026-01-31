Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
Київ • УНН
Держмитслужба повідомила про повне відновлення пропуску транспортних засобів та товарів на українсько-молдовському кордоні. Це сталося після відновлення роботи центральних баз даних митних органів Республіки Молдова.
Пропуск транспортних засобів і товарів на українсько-молдовському кордоні повністю відновлено, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.
Після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова пункти пропуску працюють у штатному режимі
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.