11:48
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Держмитслужба повідомила про повне відновлення пропуску транспортних засобів та товарів на українсько-молдовському кордоні. Це сталося після відновлення роботи центральних баз даних митних органів Республіки Молдова.

Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено

Пропуск транспортних засобів і товарів на українсько-молдовському кордоні повністю відновлено, передає УНН із посиланням на Держмитслужбу.

Після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова пункти пропуску працюють у штатному режимі 

- йдеться у повідомленні.

У Молдові почали відновлювати електропостачання після масштабного збою31.01.26, 15:27

Нагадаємо 

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Антоніна Туманова

