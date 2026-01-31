Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
Киев • УНН
Гостаможслужба сообщила о полном возобновлении пропуска транспортных средств и товаров на украинско-молдавской границе. Это произошло после возобновления работы центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова.
Пропуск транспортных средств и товаров на украинско-молдавской границе полностью возобновлен, передает УНН со ссылкой на Гостаможслужбу.
После возобновления функционирования центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова пункты пропуска работают в штатном режиме
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль пояснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.