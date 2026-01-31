В Молдове начали восстанавливать электроснабжение после масштабного сбоя

$42.850.00
11:48 • 3094 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 8840 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 10769 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 10474 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 13210 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 9388 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 23865 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43005 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 46790 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29099 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратура31 января, 05:18
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областям08:22
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 13210 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 46790 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровье30 января, 16:26
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Украина
Молдова
Румыния
Харьковская область
Государственная граница Украины
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смерти09:00
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране30 января, 18:12
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервью30 января, 17:25
В Молдове начали восстанавливать электроснабжение после масштабного сбоя

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету сообщил о стабилизации ситуации в энергосистеме страны. Специалисты уже восстановили работу ключевых линий электропередачи и подстанций в большинстве регионов.

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету сообщил о стабилизации ситуации в энергосистеме страны и начале подключения потребителей. По словам чиновника, специалистам уже удалось восстановить работу ключевых линий электропередачи и подстанций в большинстве регионов, оказавшихся без света в результате системного дефицита. Об этом пишет УНН.

Подробности

На юге страны энергетики уже перезапустили все линии электропередачи напряжением 110 кВ и восстановили работу соответствующих подстанций и фидеров. Похожая ситуация наблюдается в северных и северо-западных районах Молдовы, где инфраструктура 110 кВ также полностью возвращена в строй. В столице страны, Кишиневе, энергоснабжение потребителей пока восстановлено частично, однако работы продолжаются в усиленном режиме.

На всех украинских пунктах пропуска на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме - ГПСУ31.01.26, 14:48 • 674 просмотра

Несмотря на положительную динамику, власти призывают граждан к ответственному потреблению ресурсов, чтобы избежать перегрузки сетей в пиковые часы. Жителей просят рационально использовать электроприборы и воздержаться от чрезмерного потребления в ближайшее время, пока энергосистема не выйдет на стабильные показатели работы.

Частичный блэкаут в Молдове: министр энергетики заверил, что подача электроэнергии возобновится через час, максимум два31.01.26, 13:03 • 1152 просмотра

