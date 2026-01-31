В Молдове начали восстанавливать электроснабжение после масштабного сбоя
Киев • УНН
Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету сообщил о стабилизации ситуации в энергосистеме страны и начале подключения потребителей. По словам чиновника, специалистам уже удалось восстановить работу ключевых линий электропередачи и подстанций в большинстве регионов, оказавшихся без света в результате системного дефицита. Об этом пишет УНН.
Подробности
На юге страны энергетики уже перезапустили все линии электропередачи напряжением 110 кВ и восстановили работу соответствующих подстанций и фидеров. Похожая ситуация наблюдается в северных и северо-западных районах Молдовы, где инфраструктура 110 кВ также полностью возвращена в строй. В столице страны, Кишиневе, энергоснабжение потребителей пока восстановлено частично, однако работы продолжаются в усиленном режиме.
Несмотря на положительную динамику, власти призывают граждан к ответственному потреблению ресурсов, чтобы избежать перегрузки сетей в пиковые часы. Жителей просят рационально использовать электроприборы и воздержаться от чрезмерного потребления в ближайшее время, пока энергосистема не выйдет на стабильные показатели работы.
