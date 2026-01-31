Частичный блэкаут в Молдове: министр энергетики заверил, что подача электроэнергии возобновится через час, максимум два
Киев • УНН
Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что подача электроэнергии в стране возобновится в течение одного-двух часов. Это произошло из-за срабатывания системы электроэнергетической защиты в Украине, что вызвало частичный блэкаут в Молдове.
Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгету сообщил, что подача электроэнергии в стране возобновится через час, максимум два. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.
Детали
Он сообщил, что из-за потери части линий электропередачи на территории Украины сработала автоматическая система защиты, которая привела к частичному отключению электроснабжения в Республике Молдова.
"Система электроэнергетической защиты в Украине сработала, и поскольку мы являемся единым энергоблоком с Украиной, мы сразу же ощутили влияние этих неисправностей, этих перебоев. Сейчас команды Mod Electric работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения в тех районах Республики Молдова, которые остались без электроэнергии", - сказал Жунгету.
Он добавил, что команды работают, а решение ситуации ожидается "в течение часа, максимум двух часов".
"Это привело к снижению частоты в национальной энергетической системе Молдовы до 48 Гц, что спровоцировало срабатывание автоматической системы защиты электрических сетей и частичный блэкаут на территории страны", - сказал Жунгету.
Министр подчеркнул, что Молдова сотрудничает с оператором в Украине и оператором в Румынии, чтобы восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки.
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.