Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Частичный блэкаут в Молдове: министр энергетики заверил, что подача электроэнергии возобновится через час, максимум два

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что подача электроэнергии в стране возобновится в течение одного-двух часов. Это произошло из-за срабатывания системы электроэнергетической защиты в Украине, что вызвало частичный блэкаут в Молдове.

Частичный блэкаут в Молдове: министр энергетики заверил, что подача электроэнергии возобновится через час, максимум два

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгету сообщил, что подача электроэнергии в стране возобновится через час, максимум два. Об этом сообщает NewsMaker, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что из-за потери части линий электропередачи на территории Украины сработала автоматическая система защиты, которая привела к частичному отключению электроснабжения в Республике Молдова.

"Система электроэнергетической защиты в Украине сработала, и поскольку мы являемся единым энергоблоком с Украиной, мы сразу же ощутили влияние этих неисправностей, этих перебоев. Сейчас команды Mod Electric работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения в тех районах Республики Молдова, которые остались без электроэнергии", - сказал Жунгету.

Он добавил, что команды работают, а решение ситуации ожидается "в течение часа, максимум двух часов".

"Это привело к снижению частоты в национальной энергетической системе Молдовы до 48 Гц, что спровоцировало срабатывание автоматической системы защиты электрических сетей и частичный блэкаут на территории страны", - сказал Жунгету.

Министр подчеркнул, что Молдова сотрудничает с оператором в Украине и оператором в Румынии, чтобы восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки.

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль пояснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

