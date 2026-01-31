Частковий блекаут в Молдові: міністр енергетики запевнив, що подача електроенергії відновиться через годину, максимум дві

$42.850.00
51.240.00
ukenru
10:30 • 2420 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 4356 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 4346 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 6742 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 5862 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22550 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 41482 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44100 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28649 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 26413 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
5м/с
74%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Файли Епштейна: Трамп може бути винним у сексуальних домаганнях до неповнолітньоїPhoto31 січня, 01:49 • 7730 перегляди
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 12852 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 9962 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 13114 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 16486 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 6778 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44114 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 27645 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 32494 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 35866 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Молдова
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 2440 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 6004 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 16317 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 16095 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 16328 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

Частковий блекаут в Молдові: міністр енергетики запевнив, що подача електроенергії відновиться через годину, максимум дві

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявив, що подача електроенергії в країні відновиться протягом однієї-двох годин. Це сталося через спрацювання системи електроенергетичного захисту в Україні, що викликало частковий блекаут у Молдові.

Частковий блекаут в Молдові: міністр енергетики запевнив, що подача електроенергії відновиться через годину, максимум дві

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту повідомив, що подача електроенергії в країні відновиться через годину, максимум дві. Про це повідомляє NewsMaker, передає УНН.

Деталі

Він повідомив, що через втрату частини ліній електропередачі на території України спрацювала автоматична система захисту, яка призвела до часткового відключення електропостачання в Республіці Молдова.

"Система електроенергетичного захисту в Україні спрацювала, і оскільки ми є єдиним енергоблоком з Україною, ми відразу ж відчули вплив цих несправностей, цих перебоїв. Зараз команди Mod Electric працюють над усуненням несправностей і відновленням електропостачання в тих районах Республіки Молдова, які залишилися без електроенергії", - сказав Жунгієту.

Він додав, що команди працюють, а вирішення ситуації очікується "протягом години, максимум двох годин".

"Це призвело до зниження частоти в національній енергетичній системі Молдови до 48 Гц, що спровокувало спрацювання автоматичної системи захисту електричних мереж і частковий блекаут на території країни", - сказав Жунгієту.

Міністр наголосив, що Молдова співпрацює з оператором в Україні та оператором в Румунії, щоб відновити енергопостачання в найкоротші терміни.

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Павло Башинський

Новини Світу
Енергоатом
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль
Молдова