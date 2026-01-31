Частковий блекаут в Молдові: міністр енергетики запевнив, що подача електроенергії відновиться через годину, максимум дві
Київ • УНН
Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявив, що подача електроенергії в країні відновиться протягом однієї-двох годин. Це сталося через спрацювання системи електроенергетичного захисту в Україні, що викликало частковий блекаут у Молдові.
Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту повідомив, що подача електроенергії в країні відновиться через годину, максимум дві. Про це повідомляє NewsMaker, передає УНН.
Деталі
Він повідомив, що через втрату частини ліній електропередачі на території України спрацювала автоматична система захисту, яка призвела до часткового відключення електропостачання в Республіці Молдова.
"Система електроенергетичного захисту в Україні спрацювала, і оскільки ми є єдиним енергоблоком з Україною, ми відразу ж відчули вплив цих несправностей, цих перебоїв. Зараз команди Mod Electric працюють над усуненням несправностей і відновленням електропостачання в тих районах Республіки Молдова, які залишилися без електроенергії", - сказав Жунгієту.
Він додав, що команди працюють, а вирішення ситуації очікується "протягом години, максимум двох годин".
"Це призвело до зниження частоти в національній енергетичній системі Молдови до 48 Гц, що спровокувало спрацювання автоматичної системи захисту електричних мереж і частковий блекаут на території країни", - сказав Жунгієту.
Міністр наголосив, що Молдова співпрацює з оператором в Україні та оператором в Румунії, щоб відновити енергопостачання в найкоротші терміни.
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.