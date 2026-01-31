На всех украинских пунктах пропуска на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме - ГПСУ
Киев • УНН
По состоянию на 14:00 во всех украинских ПП на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме, однако на некоторых пунктах из-за гололеда приостановлено оформление грузовых транспортных средств. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.
Детали
Однако еще с ночи из-за гололеда приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора, что напротив украинского ПП "Староказачье"
Сообщается, что также в указанных молдавских ПП отсутствует промышленное электропитание, а центральная база данных таможенных органов Республики Молдова вышла из строя.
"Все они работают на дополнительных источниках питания, из-за чего замедлены пропускные операции. Также из-за этого молдавская сторона не пропускает грузовики в ПП "Рени". Пункты пропуска Молдовы, граничащие с украинскими в Винницкой области, тоже работают на дополнительном питании, пропуск осуществляется в штатном режиме. Пункты пропуска, что на границе с Молдовой в Черновицкой области, функционируют в обычном режиме", - добавили в ГПСУ.
Напомним
На границе Украины с Молдовой временно приостановили пропуск транспорта из-за сбоя в таможенных базах данных соседней страны.