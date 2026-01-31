На всех украинских пунктах пропуска на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме - ГПСУ

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 3976 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 10614 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 11950 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 11595 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 14903 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10072 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24132 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43251 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 47687 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29173 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4.3м/с
74%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21 • 13101 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo31 января, 05:18 • 16593 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30 • 19774 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 11320 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo08:22 • 8284 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 14903 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 47687 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 30499 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 35206 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 38492 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Молдова
Румыния
Харьковская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 5696 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 11491 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 18092 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 17568 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 17689 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Золото

На всех украинских пунктах пропуска на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме - ГПСУ

Киев • УНН

 • 892 просмотра

На всех украинских пунктах пропуска на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме. Однако из-за гололедицы приостановлено оформление грузовых транспортных средств на некоторых пунктах.

На всех украинских пунктах пропуска на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме - ГПСУ

По состоянию на 14:00 во всех украинских ПП на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме, однако на некоторых пунктах из-за гололеда приостановлено оформление грузовых транспортных средств. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

По состоянию на 14:00 во всех украинских ПП на границе с Молдовой пограничный контроль осуществляется в штатном режиме. Однако еще с ночи из-за гололеда приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора, что напротив украинского ПП "Староказачье"

- говорится в сообщении.

Сообщается, что также в указанных молдавских ПП отсутствует промышленное электропитание, а центральная база данных таможенных органов Республики Молдова вышла из строя.

"Все они работают на дополнительных источниках питания, из-за чего замедлены пропускные операции. Также из-за этого молдавская сторона не пропускает грузовики в ПП "Рени". Пункты пропуска Молдовы, граничащие с украинскими в Винницкой области, тоже работают на дополнительном питании, пропуск осуществляется в штатном режиме. Пункты пропуска, что на границе с Молдовой в Черновицкой области, функционируют в обычном режиме", - добавили в ГПСУ.

Напомним

На границе Украины с Молдовой временно приостановили пропуск транспорта из-за сбоя в таможенных базах данных соседней страны.

Павел Башинский

ОбществоНовости Мира
Энергетика
Отключение света
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Черновицкая область
Винницкая область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Молдова