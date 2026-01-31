На кордоні з Молдовою призупинили пропуск транспорту через збій у базах даних - митники
Київ • УНН
На українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинено пропуск транспорту та товарів. Причиною став вихід з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова.
На кордоні України з Молдовою тимчасово припинили пропуск транспорту через збій у митних базах даних сусідньої країни, повідомили у Держмитслужбі у суботу, пише УНН.
Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова
Мандрівників, водіїв і міжнародних перевізників закликали враховувати цю інформацію при плануванні перетину кордону.
Про відновлення пропускних операцій обіцяють повідомити додатково.
Доповнення
У Молдові сталися масштабні відключення електроенергії. Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявив, що подача електроенергії в країні відновиться протягом однієї-двох годин.
