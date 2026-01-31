$42.850.00
10:30
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
10:00
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
30 січня, 15:18
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
10:00
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 18:21
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров'я
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора
На кордоні з Молдовою призупинили пропуск транспорту через збій у базах даних - митники

Київ

 • 180 перегляди

На українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинено пропуск транспорту та товарів. Причиною став вихід з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова.

На кордоні з Молдовою призупинили пропуск транспорту через збій у базах даних - митники

На кордоні України з Молдовою тимчасово припинили пропуск транспорту через збій у митних базах даних сусідньої країни, повідомили у Держмитслужбі у суботу, пише УНН.

Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова

- повідомили в Держмитслужбі.

Мандрівників, водіїв і міжнародних перевізників закликали враховувати цю інформацію при плануванні перетину кордону.

Про відновлення пропускних операцій обіцяють повідомити додатково.

Доповнення

У Молдові сталися масштабні відключення електроенергії. Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявив, що подача електроенергії в країні відновиться протягом однієї-двох годин.

Частковий блекаут в Молдові: міністр енергетики запевнив, що подача електроенергії відновиться через годину, максимум дві

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини СвітуНаші за кордоном
Державний кордон України
Молдова