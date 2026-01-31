На границе с Молдовой приостановили пропуск транспорта из-за сбоя в базах данных - таможенники
Киев • УНН
На украинско-молдавской границе временно приостановлен пропуск транспорта и товаров. Причиной стал выход из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова.
На границе Украины с Молдовой временно прекратили пропуск транспорта из-за сбоя в таможенных базах данных соседней страны, сообщили в Гостаможслужбе в субботу, пишет УНН.
Сообщаем, что на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова
Путешественников, водителей и международных перевозчиков призвали учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.
О возобновлении пропускных операций обещают сообщить дополнительно.
Дополнение
В Молдове произошли масштабные отключения электроэнергии. Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что подача электроэнергии в стране возобновится в течение одного-двух часов.
Частичный блэкаут в Молдове: министр энергетики заверил, что подача электроэнергии возобновится через час, максимум два31.01.26, 13:03 • 306 просмотров