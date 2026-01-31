На границе с Молдовой приостановили пропуск транспорта из-за сбоя в базах данных - таможенники

$42.850.00
10:30 • 2264 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 4050 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 4090 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 6376 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 5708 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22496 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41400 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 44015 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28631 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26397 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Популярные новости
Файлы Эпштейна: Трамп может быть виновен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнейPhoto31 января, 01:49 • 7598 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg31 января, 02:32 • 12782 просмотра
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21 • 9820 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo31 января, 05:18 • 13020 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"06:30 • 16406 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 6384 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 44016 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 27571 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 32426 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 35806 просмотра
УНН Lite
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 2372 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 5936 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 16284 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 16065 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 16302 просмотра
На границе с Молдовой приостановили пропуск транспорта из-за сбоя в базах данных - таможенники

Киев • УНН

 • 192 просмотра

На украинско-молдавской границе временно приостановлен пропуск транспорта и товаров. Причиной стал выход из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова.

На границе с Молдовой приостановили пропуск транспорта из-за сбоя в базах данных - таможенники

На границе Украины с Молдовой временно прекратили пропуск транспорта из-за сбоя в таможенных базах данных соседней страны, сообщили в Гостаможслужбе в субботу, пишет УНН.

Сообщаем, что на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова

- сообщили в Гостаможслужбе.

Путешественников, водителей и международных перевозчиков призвали учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.

О возобновлении пропускных операций обещают сообщить дополнительно.

Дополнение

В Молдове произошли масштабные отключения электроэнергии. Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету заявил, что подача электроэнергии в стране возобновится в течение одного-двух часов.

Частичный блэкаут в Молдове: министр энергетики заверил, что подача электроэнергии возобновится через час, максимум два31.01.26, 13:03 • 306 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Государственная граница Украины
Молдова