У всіх українських ПП на кордоні з Молдовою прикордонний контроль здійснюється в штатному режимі - ДПСУ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

На всіх українських пунктах пропуску на кордоні з Молдовою прикордонний контроль здійснюється в штатному режимі. Проте, через ожеледицю призупинено оформлення вантажних транспортних засобів на деяких пунктах.

У всіх українських ПП на кордоні з Молдовою прикордонний контроль здійснюється в штатному режимі - ДПСУ

Станом 14:00 в усіх українських ПП на кордоні з Молдовою прикордонний контроль здійснюється в штатному режимі, однак на деяких пунктах через ожеледицю призупинено оформлення вантажних транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.

Деталі

Станом на 14:00 в усіх українських ПП на кордоні з Молдовою прикордонний контроль здійснюється в штатному режимі. Проте ще з ночі через ожеледицю призупинено оформлення вантажних транспортних засобів в пунктах пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора, що напроти українського ПП "Старокозаче"

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також у зазначених молдовських ПП відсутнє промислове електроживлення, а центральна база даних митних органів Республіки Молдова вийшла з ладу.

"Усі вони працюють на додаткових джерелах живлення, через що уповільнені пропускні операції. Також через це молдовська сторона не пропускає вантажівки в ПП "Рені". Пункти пропуску Молдови, що межують з українськими на Вінниччині теж працюють на додатковому живленні, пропуск здійснюється в штатному режимі. Пункти пропуску, що на кордоні з Молдовою у Чернівецькій області, функціонують у звичайному режимі", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо

На кордоні України з Молдовою тимчасово припинили пропуск транспорту через збій у митних базах даних сусідньої країни.

Павло Башинський

СуспільствоНовини Світу
Енергетика
Відключення світла
Державний кордон України
Електроенергія
Чернівецька область
Вінницька область
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова