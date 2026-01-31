$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 9272 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 10975 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 10666 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
10:00 • 13498 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 9542 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23910 перегляди
Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди" - Трамп
30 січня, 18:30 • 43045 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
30 січня, 18:21 • 46930 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 17:20 • 29112 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
У Молдові почали відновлювати електропостачання після масштабного збою

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту повідомив про стабілізацію ситуації в енергосистемі країни. Фахівці вже відновили роботу ключових ліній електропередачі та підстанцій у більшості регіонів.

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту повідомив про стабілізацію ситуації в енергосистемі країни та початок підключення споживачів. За словами урядовця, фахівцям уже вдалося відновити роботу ключових ліній електропередачі та підстанцій у більшості регіонів, які опинилися без світла внаслідок системного дефіциту. Про це пише УНН.

Деталі

На півдні країни енергетики вже перезапустили всі лінії електропередачі напругою 110 кВ та відновили роботу відповідних підстанцій і фідерів. Схожа ситуація спостерігається у північних та північно-західних районах Молдови, де інфраструктуру 110 кВ також повністю повернуто до ладу. У столиці країни, Кишиневі, енергопостачання споживачів наразі відновлено частково, проте роботи тривають у посиленому режимі.

У всіх українських ПП на кордоні з Молдовою прикордонний контроль здійснюється в штатному режимі - ДПСУ31.01.26, 14:48 • 738 переглядiв

Попри позитивну динаміку, влада закликає громадян до відповідального споживання ресурсів, щоб уникнути перевантаження мереж у пікові години. Мешканців просять раціонально використовувати електроприлади та утриматися від надмірного споживання в найближчий час, доки енергосистема не вийде на стабільні показники роботи.

Частковий блекаут в Молдові: міністр енергетики запевнив, що подача електроенергії відновиться через годину, максимум дві31.01.26, 13:03 • 1184 перегляди

Степан Гафтко

