У Молдові почали відновлювати електропостачання після масштабного збою
Київ • УНН
Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту повідомив про стабілізацію ситуації в енергосистемі країни. Фахівці вже відновили роботу ключових ліній електропередачі та підстанцій у більшості регіонів.
За словами урядовця, фахівцям уже вдалося відновити роботу ключових ліній електропередачі та підстанцій у більшості регіонів, які опинилися без світла внаслідок системного дефіциту. Про це пише УНН.
Деталі
На півдні країни енергетики вже перезапустили всі лінії електропередачі напругою 110 кВ та відновили роботу відповідних підстанцій і фідерів. Схожа ситуація спостерігається у північних та північно-західних районах Молдови, де інфраструктуру 110 кВ також повністю повернуто до ладу. У столиці країни, Кишиневі, енергопостачання споживачів наразі відновлено частково, проте роботи тривають у посиленому режимі.
Попри позитивну динаміку, влада закликає громадян до відповідального споживання ресурсів, щоб уникнути перевантаження мереж у пікові години. Мешканців просять раціонально використовувати електроприлади та утриматися від надмірного споживання в найближчий час, доки енергосистема не вийде на стабільні показники роботи.
