В Молдове возобновили подачу электроэнергии после масштабного сбоя в сети
Киев • УНН
Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету сообщил о завершении восстановления электроснабжения по всей стране. Национальная электроэнергетическая система работает в нормальном режиме, без необходимости в аварийных закупках.
Процесс восстановления электроснабжения в системе передачи электроэнергии завершен по всей Молдове. Об этом заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, сообщает NewsMaker, передает УНН.
Подробности
К 15:40 процесс восстановления электроснабжения в системе передачи электроэнергии завершен по всей стране. Все подстанции напряжением 110 кВ подключены
Сообщается, что национальная электроэнергетическая система работает в нормальном режиме, потребление электроэнергии находится в пределах прогнозных значений, необходимости в закупке аварийной электроэнергии не было.
Напомним
Энергосистема Украины сейчас постепенно восстанавливается после системной аварии, по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов, но по регионам временные рамки возвращения света могут отличаться.