11:48 • 7200 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 14508 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 15453 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 14940 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 20111 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 11259 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 25129 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 44211 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 50662 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29474 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
В Молдове возобновили подачу электроэнергии после масштабного сбоя в сети

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету сообщил о завершении восстановления электроснабжения по всей стране. Национальная электроэнергетическая система работает в нормальном режиме, без необходимости в аварийных закупках.

В Молдове возобновили подачу электроэнергии после масштабного сбоя в сети

Процесс восстановления электроснабжения в системе передачи электроэнергии завершен по всей Молдове. Об этом заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, сообщает NewsMaker, передает УНН.

Подробности

К 15:40 процесс восстановления электроснабжения в системе передачи электроэнергии завершен по всей стране. Все подстанции напряжением 110 кВ подключены

- подчеркнул Жунгиету.

Сообщается, что национальная электроэнергетическая система работает в нормальном режиме, потребление электроэнергии находится в пределах прогнозных значений, необходимости в закупке аварийной электроэнергии не было.

Напомним

Энергосистема Украины сейчас постепенно восстанавливается после системной аварии, по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов, но по регионам временные рамки возвращения света могут отличаться.

Павел Башинский

Новости Мира
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина
Молдова