11:48
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
У Молдові відновили подачу електроенергії після масштабного збою в мережі

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту повідомив про завершення відновлення електропостачання по всій країні. Національна електроенергетична система працює в нормальному режимі, без потреби в аварійних закупівлях.

У Молдові відновили подачу електроенергії після масштабного збою в мережі

Процес відновлення електропостачання в системі передачі електроенергії завершили по всій Молдові. Про це заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, повідомляє NewsMaker, передає УНН.

Деталі

До 15:40 процес відновлення електропостачання в системі передачі електроенергії завершили по всій країні. Всі підстанції напругою 110 кВ підключені

- наголосив Жунгієту.

Повідомляється, що еаціональна електроенергетична система працює в нормальному режимі, споживання електроенергії знаходиться в межах прогнозних значень, необхідності в закупівлі аварійної електроенергії не було.

Нагадаємо

Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин, але по регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися.

Павло Башинський

