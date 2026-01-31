У Молдові відновили подачу електроенергії після масштабного збою в мережі
Київ • УНН
Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту повідомив про завершення відновлення електропостачання по всій країні. Національна електроенергетична система працює в нормальному режимі, без потреби в аварійних закупівлях.
Процес відновлення електропостачання в системі передачі електроенергії завершили по всій Молдові. Про це заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, повідомляє NewsMaker, передає УНН.
Деталі
До 15:40 процес відновлення електропостачання в системі передачі електроенергії завершили по всій країні. Всі підстанції напругою 110 кВ підключені
Повідомляється, що еаціональна електроенергетична система працює в нормальному режимі, споживання електроенергії знаходиться в межах прогнозних значень, необхідності в закупівлі аварійної електроенергії не було.
Нагадаємо
Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин, але по регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися.