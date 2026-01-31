$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 758 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 4318 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 6942 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 6520 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 9888 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 7218 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22996 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 42066 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44968 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28823 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4.8м/с
73%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ООН загрожує "неминучий фінансовий колапс" через несплату внесків США - Bloomberg31 січня, 02:32 • 13585 перегляди
Один із найбільших банків рф прогнозує вичерпання "заначки" росії протягом року31 січня, 04:21 • 10706 перегляди
Депутат Ужгородської міськради приховав активи на 13,8 мільйона гривень - прокуратураVideo31 січня, 05:18 • 13981 перегляди
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"06:30 • 17291 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 6910 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
10:00 • 9888 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44968 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 28245 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 33065 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 36419 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Володимир Кудрицький
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo09:00 • 2980 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder07:38 • 6998 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 16711 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 16403 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 16628 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
The New York Times

Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії, спричиненої відключенням високовольтних ліній. Енергетики працюють над відновленням, електропостачання повернеться протягом найближчих годин.

Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго

Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин, але по регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися, повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.

Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії

- повідомили у Міненерго.

Що сталося?

Через технологічне порушення сьогодні одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Що прямо зараз роблять енергетики?

Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання.

Прямо зараз енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Першочергове завдання – заживлення критичної інфраструктури.

За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин. У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу

- наголосили в Міненерго.

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. 

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Румунія
Україна
Молдова