Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії, спричиненої відключенням високовольтних ліній. Енергетики працюють над відновленням, електропостачання повернеться протягом найближчих годин.
Енергосистема України наразі поступово відновлюється після системної аварії, за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин, але по регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися, повідомили у Міненерго у суботу, пише УНН.
Що сталося?
Через технологічне порушення сьогодні одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною частинами України. Це спричинило каскадне відключення в Обʼєднаній енергетичній системі (ОЕС) України. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Що прямо зараз роблять енергетики?
Для того, аби зберегти цілісність енергосистеми, у низці областей застосовано аварійні відключення. Дефіцит потужності залишається дуже високим, тож екстрені відключення необхідні для запобігання пошкодженню обладнання.
Прямо зараз енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Першочергове завдання – заживлення критичної інфраструктури.
За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих годин. У різних регіонах часові межі повернення світла можуть відрізнятися. Поступове навантаження блоків атомних електростанцій до номінальної потужності потребує часу
