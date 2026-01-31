Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Киев • УНН
Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после системной аварии, вызванной отключением высоковольтных линий. Энергетики работают над восстановлением, электроснабжение вернется в течение ближайших часов.
Энергосистема Украины сейчас постепенно восстанавливается после системной аварии, по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов, но по регионам временные рамки возвращения света могут отличаться, сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.
Что произошло?
Из-за технологического нарушения сегодня одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между Западной и Центральной частями Украины. Это повлекло за собой каскадное отключение в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины. Были разгружены блоки атомных электростанций.
Что прямо сейчас делают энергетики?
Для того чтобы сохранить целостность энергосистемы, в ряде областей применены аварийные отключения. Дефицит мощности остается очень высоким, поэтому экстренные отключения необходимы для предотвращения повреждения оборудования.
Прямо сейчас энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Первоочередная задача – запитка критической инфраструктуры.
По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших часов. В разных регионах временные рамки возвращения света могут отличаться. Постепенная нагрузка блоков атомных электростанций до номинальной мощности требует времени
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.