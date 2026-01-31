Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці

На кордоні України з Молдовою було тимчасово припинено пропуск транспорту через збій у митних базах даних сусідньої країни, повідомили у Держмитслужбі, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що прикордонний контроль на українських пунктах пропуску здійснювався у штатному режимі. Водночас оформлення транспорту з молдовського боку було ускладнене через технічний збій. Крім того, на окремих напрямках через ожеледицю тимчасово призупиняли оформлення вантажних автомобілів.

Станом на зараз у Держмитслужбі повідомили про повне відновлення пропуску транспортних засобів та товарів після відновлення роботи центральних баз даних митних органів Молдови.

Кореспондент УНН відвідав пункт пропуску Паланка-Маяки, щоб з’ясувати ситуацію на місці.

Представник прикордонної поліції Республіки Молдова у коментарі для УНН повідомив деталі.

Кордон не працював зранку – система зависла приблизно до 15:00. Великих черг сьогодні не було – у середньому близько 15 машин. Зараз транспорту майже немає через ожеледицю – сказав прикордонник.

За його словами, у звичайні дні потік транспорту на цьому напрямку значно інтенсивніший, однак негода та перебої з електропостачанням суттєво вплинули на ситуацію.

Зазвичай машин набагато більше, але через погоду та проблеми з електроенергією людей сьогодні дуже мало. Зранку дороги були ще більш слизькими, зараз їх хоча б частково посипали – додав він.

Окремо прикордонник звернув увагу на ситуацію з українського боку кордону.

З боку України великого напливу транспорту також не фіксували. Максимальна черга становила близько п’яти-шести автомобілів – зазначив він.

Блекаут у Молдові: що відомо

Нагадаємо, що у Молдові, включно зі столицею Кишиневом, сталося масштабне відключення електроенергії. Міністр енергетики Молдови заявив, що причиною є серйозні проблеми в українській електромережі.

Через знеструмлення у Кишиневі та інших містах перестали працювати світлофори, що ускладнило рух транспорту. Поліція регулювала рух на завантажених перехрестях.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Блекаут торкнувся і міста Бельці, де частково зникло електропостачання у багатоповерхівках. Рятувальники визволяли людей із заблокованих ліфтів, електротранспорт було тимчасово зупинено.

У Кишиневі до екстрених служб надійшло 14 звернень через людей, заблокованих у ліфтах, про це повідомляли у місцевій поліції.

За словами міністра енергетики Молдови, станом на 15:40 електропостачання у системі передачі електроенергії було повністю відновлено по всій країні.

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту повідомив про завершення відновлення електропостачання по всій країні. Національна електроенергетична система працює в нормальному режимі, без потреби в аварійних закупівлях.

До 15:40 процес відновлення електропостачання в системі передачі електроенергії завершили по всій країні. Всі підстанції напругою 110 кВ підключені, – наголосив Жунгієту.

У Молдові відновили подачу електроенергії після масштабного збою в мережі