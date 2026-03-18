Глава МИД Франции допустил возможность вступления Канады в Евросоюз
Киев • УНН
Жан-Ноэль Барро заявил о привлекательности ЕС для далеких партнеров на фоне геополитики. Президент Финляндии также предложил Канаде подумать о вступлении.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил мнение, что Канада когда-нибудь может присоединиться к Европейскому Союзу. Об этом он заявил во время конференции "Европа 2026" в Берлине вместе со своим немецким коллегой Йоганом Вадефулем, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Как отмечают СМИ, эта фраза прозвучала полушутя: Барро утверждал, что в условиях роста геополитической напряженности ЕС все больше привлекает партнеров далеко за пределами своих границ.
На сегодняшний день девять стран являются официальными кандидатами на вступление в ЕС. К ним могут присоединиться и другие. Исландия - через несколько недель или месяцев. А может, и Канада - в какой-то момент
Также сообщается, что президент Финляндии Александр Стубб предложил премьер-министру Канады Марку Карни "подумать" о вступлении в ЕС.
Эти комментарии прозвучали на фоне того, как европейские лидеры стремятся усилить геополитическую роль блока в условиях российско-украинской войны, а также войны США на Ближнем Востоке.
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас подпишет соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с Исландией - церемония запланирована на 18 марта.
Премьер-министры Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Канады во время встречи в Осло договорились об углублении военно-промышленной кооперации.