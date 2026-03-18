Глава МЗС Франції допустив можливість вступу Канади до Євросоюзу

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив думку, що Канада колись може приєднатися до Європейського Союзу. Про це він заявив під час конференції "Європа 2026" у Берліні разом зі своїм німецьким колегою Йоганом Вадефулем, повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Як зазначають ЗМІ, ця фраза пролунала напівжартома: Барро стверджував, що в умовах зростання геополітичної напруженості ЄС дедалі більше приваблює партнерів далеко за межами своїх кордонів.

На сьогодні дев’ять країн є офіційними кандидатами на вступ до ЄС. До них можуть приєднатися й інші. Ісландія - за кілька тижнів або місяців. А може, й Канада - у якийсь момент - сказав Барро.

Також повідомляється, що президент Фінляндії Александр Стубб запропонував прем'єр-міністру Канади Марку Карні "подумати" про вступ до ЄС.

Ці коментарі пролунали на тлі того, як європейські лідери прагнуть посилити геополітичну роль блоку в умовах російсько-української війни, а також війни США на Близькому Сході.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас підпише угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони з Ісландією - церемонія запланована 18 березня.

Прем'єр-міністри Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Канади під час зустрічі в Осло домовилися про поглиблення військово-промислової кооперації.