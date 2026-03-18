$43.950.1350.640.06
Глава МЗС Франції допустив можливість вступу Канади до Євросоюзу

Київ • УНН

 • 2488 перегляди

Жан-Ноель Барро заявив про привабливість ЄС для далеких партнерів на тлі геополітики. Президент Фінляндії також запропонував Канаді подумати про вступ.

Глава МЗС Франції допустив можливість вступу Канади до Євросоюзу

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив думку, що Канада колись може приєднатися до Європейського Союзу. Про це він заявив під час конференції "Європа 2026" у Берліні разом зі своїм німецьким колегою Йоганом Вадефулем, повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як зазначають ЗМІ, ця фраза пролунала напівжартома: Барро стверджував, що в умовах зростання геополітичної напруженості ЄС дедалі більше приваблює партнерів далеко за межами своїх кордонів.

На сьогодні дев’ять країн є офіційними кандидатами на вступ до ЄС. До них можуть приєднатися й інші. Ісландія - за кілька тижнів або місяців. А може, й Канада - у якийсь момент

- сказав Барро.

Також повідомляється, що президент Фінляндії Александр Стубб запропонував прем'єр-міністру Канади Марку Карні "подумати" про вступ до ЄС.

Ці коментарі пролунали на тлі того, як європейські лідери прагнуть посилити геополітичну роль блоку в умовах російсько-української війни, а також війни США на Близькому Сході.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас підпише угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони з Ісландією - церемонія запланована 18 березня.

Прем'єр-міністри Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Канади під час зустрічі в Осло домовилися про поглиблення військово-промислової кооперації.

