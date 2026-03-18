ЄС підпише оборонну угоду з Ісландією на тлі планів країни щодо євроінтеграції - Politico

Київ • УНН

 • 2794 перегляди

Кая Каллас підпише безпекову угоду з Ісландією 18 березня. Країна розглядає можливість відновлення процесу вступу до ЄС уже в серпні цього року.

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас підпише угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони з Ісландією 18 березня. Водночас ця країна розмірковує над тим, чи проводити голосування щодо відновлення процесу вступу до ЄС вже в серпні, повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як повідомляє кореспондент Якопо Барігацці, дане партнерство виходить за межі оборони. У ЄС вже прораховують можливі наслідки: якщо Ісландія почне рухатися до членства в ЄС, Норвегія може опинитися під тиском як остання скандинавська країна, що не входить до блоку. А якщо Рейк’явік зрештою перейде на євро, це може знову розпалити дискусію у Швеції.

Ісландія може бути не єдиною країною, яка незабаром стане кандидатом на членство в ЄС - можливо, в якийсь момент до неї приєднається й Канада

- напівжартома зазначив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Нагадаємо

Прем'єр-міністри Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Канади під час зустрічі в Осло домовилися про поглиблення військово-промислової кооперації.

Євген Устименко

