ЕС подпишет оборонное соглашение с Исландией на фоне планов страны по евроинтеграции - Politico

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подпишет соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с Исландией 18 марта. В то же время эта страна размышляет над тем, проводить ли голосование по возобновлению процесса вступления в ЕС уже в августе, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Как сообщает корреспондент Якопо Баригацци, данное партнерство выходит за рамки обороны. В ЕС уже просчитывают возможные последствия: если Исландия начнет двигаться к членству в ЕС, Норвегия может оказаться под давлением как последняя скандинавская страна, не входящая в блок. А если Рейкьявик в конечном итоге перейдет на евро, это может снова разжечь дискуссию в Швеции.

Исландия может быть не единственной страной, которая вскоре станет кандидатом на членство в ЕС - возможно, в какой-то момент к ней присоединится и Канада - полушутя отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Премьер-министры Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Канады во время встречи в Осло договорились об углублении военно-промышленной кооперации.