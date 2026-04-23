$43.890.2351.500.41
Это великий день – Зеленский на Кипре встретился с руководителями ЕС и поблагодарил за решение о 90 млрд помощи и санкциях

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Президент поблагодарил ЕС за пакет помощи на 90 млрд евро и новые санкции. Средства направят на укрепление армии, ПВО и защиту энергосистемы зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил руководство Европейского Союза за одобрение пакета поддержки на 90 млрд евро и нового санкционного пакета против россии. Об этом украинский лидер заявил во время совместного выступления с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на Кипре, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, решение ЕС является важным сигналом поддержки Украины и всей Европы.

"Мы очень благодарны за большой прогресс сегодня – пакет поддержки на 90 миллиардов и санкционный пакет. Это также очень сильный сигнал", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет работать над тем, чтобы средства были получены как можно быстрее.

"Мы будем работать, чтобы эти средства были доставлены как можно скорее. Для нас это важно", – отметил он.

По словам Зеленского, финансирование позволит усилить обороноспособность государства и подготовиться к следующей зиме.

"Это укрепит нашу армию, украинские силы, позволит нарастить производство, усилить работу по противовоздушной обороне и лучше защитить нашу энергетическую систему зимой", – подчеркнул президент.

Отдельно глава государства отметил, что Украина вместе с партнерами продолжит давление на россию для завершения войны дипломатическим путем.

"Вместе мы решим многие вопросы по защите жизней. И, конечно, будем и впредь работать, чтобы подтолкнуть россию к настоящей дипломатии для завершения этой войны", – заявил Зеленский.

В конце выступления он лично поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту за поддержку Украины.

"Это великий день", – резюмировал президент.

