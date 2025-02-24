Эстонский премьер раскрыл детали новой военной поддержки Украины

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что только Украина должна определять условия мирного процесса, а международные партнеры должны поддерживать ее на пути к евроатлантической интеграции.

Об этом он сказал во время саммита «Поддерживай Украину», передает УНН.

Эстония увеличила свою военную поддержку на 25% на прошлой неделе. И это все в дополнение к нашим обязательствам выделять 0,25% ВВП ежегодно для помощи Украине. Вместе с северобалтийскими странами мы поддерживаем Украину, предоставляя оборудование и обучение бригадам. Мы готовы сделать еще больше, если нужно, и хотим подкрепить наши обязательства укрепить Украину. Мы продолжаем поддерживать восстановление Украины и мы видим будущее Украины в ЕС и НАТО