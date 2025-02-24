Эстонский премьер раскрыл детали новой военной поддержки Украины
Киев • УНН
Эстония увеличила военную помощь Украине на 25% и обязалась выделять 0,25% ВВП ежегодно. Премьер Кристен Михал подчеркнул, что только Украина должна определять условия мирного процесса.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что только Украина должна определять условия мирного процесса, а международные партнеры должны поддерживать ее на пути к евроатлантической интеграции.
Об этом он сказал во время саммита «Поддерживай Украину», передает УНН.
Эстония увеличила свою военную поддержку на 25% на прошлой неделе. И это все в дополнение к нашим обязательствам выделять 0,25% ВВП ежегодно для помощи Украине. Вместе с северобалтийскими странами мы поддерживаем Украину, предоставляя оборудование и обучение бригадам. Мы готовы сделать еще больше, если нужно, и хотим подкрепить наши обязательства укрепить Украину. Мы продолжаем поддерживать восстановление Украины и мы видим будущее Украины в ЕС и НАТО
Он добавил, что нужно вытеснить Россию.
И мы поддерживаем все действия наших партнеров, которые направлены на поддержку Украины. И мы должны поддерживать открытый и конструктивный диалог с Америкой. И наконец, справедливый и длительный мир требует участия Украины и Европы. Только Украина должна решать, какие условия должны быть для этого мира
Напомним,
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