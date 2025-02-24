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Ердоган: Туреччина продовжить дипломатичну допомогу Україні для досягнення справедливого миру

Ердоган: Туреччина продовжить дипломатичну допомогу Україні для досягнення справедливого миру

Київ • УНН

 • 21825 перегляди

Президент Туреччини заявив про продовження дипломатичної підтримки України для досягнення справедливого миру. Ердоган висловив надію, що 2025 рік стане роком встановлення миру.

Туреччина, яка з самого початку конфлікту висловлювала своє протистояння війні, продовжить підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Про це заявив Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Три роки тому, коли розпочався цей конфлікт, ми чітко дали зрозуміти, що ми проти цієї війни. Сьогодні ми будемо продовжувати допомогу у вигляді дипломатії та перемовин. І ми повинні забезпечити потужну підтримку територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

На четвертий рік війни ми чудово розуміємо, що збільшується потяг до дипломатії, діалогу та переговорного процесу. Ми сподіваємося, що цей процес послугуватиме першим кроком до завершення цього конфлікту. І ми зазначали від самого початку, що ми будемо працювати заради справедливого миру…",— зазначив президент Туреччини.

"Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни. Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. Таким чином я щиро сподіваюсь, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир", - додав Ердоган. 

Туреччина підтримує дипломатичну ціль, яку розпочав Трамп для швидкого завершення війни шляхом перемовин - Ердоган 18.02.25, 16:59 • 30666 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
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