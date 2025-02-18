Туреччина підтримує дипломатичну ціль, яку розпочав Трамп для швидкого завершення війни шляхом перемовин - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна підтримує дипломатичну ціль, яку розпочав президент США Дональд Трамп для швидкого завершення війни шляхом перемовин. Про це Ердоган заявив за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

На даному етапі ми маємо дипломатичну ціль, яку розпочав Трамп для швидкого завершення війни шляхом перемовин. Цей підхід збігається з політикою, яку проводить Туреччина останні 4 роки. Фактично Стамбульські перемовини створили опорну точку, як платформу, на якій сторони наблизилися до домовленостей. Якщо взяти активну дипломатичну діяльність, яку ми проводимо протягом трьох років, то наша країна є ідеальною приймаючою стороною, що ймовірно розпочнуться між Україною, росією і США - сказав Ердоган.

Він зазначив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, та наголосив, що його країна надаватиме повну підтримку для встановлення миру.

За його словами, Туреччина продовжить працювати над реалізацією заходів, що забезпечать безпеку судноплавства у Чорному морі.

"Ми обговорили кроки, які посилять наші торгово-економічні відносини", - додав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф та представниками США.