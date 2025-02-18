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Турция поддерживает дипломатическую цель, которую начал Трамп для быстрого завершения войны путем переговоров - Эрдоган

Турция поддерживает дипломатическую цель, которую начал Трамп для быстрого завершения войны путем переговоров - Эрдоган

Киев  •  УНН

 • 1205 просмотра

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Президент Турции заявил о поддержке дипломатической инициативы США по завершению войны путем переговоров. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова стать принимающей стороной для переговоров между Украиной, РФ и США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает дипломатическую цель, которую начал президент США Дональд Трамп для быстрого завершения войны путем переговоров. Об этом Эрдоган заявил по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

На данном этапе мы имеем дипломатическую цель, которую начал Трамп для быстрого завершения войны путём переговоров. Этот подход совпадает с политикой, которую проводит Турция последние 4 года. Фактически Стамбульские переговоры создали опорную точку, как платформу, на которой стороны приблизились к договоренностям. Если взять активную дипломатическую деятельность, которую мы проводим в течение трех лет, то наша страна является идеальной принимающей стороной, которые вероятно начнутся между Украиной, Россией и США

- сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и подчеркнул, что его страна будет оказывать полную поддержку для установления мира.

По его словам, Турция продолжит работать над реализацией мероприятий, которые обеспечат безопасность судоходства в Черном море.

«Мы обсудили шаги, которые усилят наши торгово-экономические отношения», - добавил он.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США.

Павел Башинский

Павел Башинский

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