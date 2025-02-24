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Эрдоган: Турция продолжит дипломатическую помощь Украине для достижения справедливого мира

Эрдоган: Турция продолжит дипломатическую помощь Украине для достижения справедливого мира

Киев  •  УНН

 • 1276 просмотра

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Президент Турции заявил о продолжении дипломатической поддержки Украины для достижения справедливого мира. Эрдоган выразил надежду, что 2025 год станет годом установления мира.

Турция, которая с самого начала конфликта выражала свое противостояние войне, продолжит поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Об этом заявил Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган во время саммита "Поддерживай Украину", передает корреспондент УНН.

Детали

"Три года назад, когда начался этот конфликт, мы четко дали понять, что мы против этой войны. Сегодня мы будем продолжать помощь в виде дипломатии и переговоров. И мы должны обеспечить мощную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

На четвертый год войны мы прекрасно понимаем, что увеличивается тяга к дипломатии, диалогу и переговорному процессу. Мы надеемся, что этот процесс послужит первым шагом к завершению этого конфликта. И мы отмечали с самого начала, что мы будем работать ради справедливого мира...", - отметил президент Турции.

"Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Турция продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и прочного мира. Таким образом я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир", - добавил Эрдоган. 

Турция поддерживает дипломатическую цель, которую начал Трамп для быстрого завершения войны путем переговоров - Эрдоган18.02.25, 16:59 • 30210 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
turtsiyaТурция
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