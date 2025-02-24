Эрдоган: Турция продолжит дипломатическую помощь Украине для достижения справедливого мира

Турция, которая с самого начала конфликта выражала свое противостояние войне, продолжит поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Об этом заявил Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган во время саммита "Поддерживай Украину", передает корреспондент УНН.

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"Три года назад, когда начался этот конфликт, мы четко дали понять, что мы против этой войны. Сегодня мы будем продолжать помощь в виде дипломатии и переговоров. И мы должны обеспечить мощную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

На четвертый год войны мы прекрасно понимаем, что увеличивается тяга к дипломатии, диалогу и переговорному процессу. Мы надеемся, что этот процесс послужит первым шагом к завершению этого конфликта. И мы отмечали с самого начала, что мы будем работать ради справедливого мира...", - отметил президент Турции.

"Наша общая ответственность заключается в том, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны. Турция продолжит прилагать все усилия для установления справедливого и прочного мира. Таким образом я искренне надеюсь, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир", - добавил Эрдоган.

Турция поддерживает дипломатическую цель, которую начал Трамп для быстрого завершения войны путем переговоров - Эрдоган