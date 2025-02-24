Прем'єр Іспанії оголосив про мільярдний пакет допомоги для України

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 1 млрд євро в 2025 році. Про це Санчес розповів під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.



Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярдів євро в 2025 році. Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною над процесом відновлення, ми будемо створювати структури для підвищення процесу, ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проектах та програмах України - заявив Педро Санчес.

Також Педро Санчес повідомив, що Іспанія та Україна створять спеціальний український хаб у провінції Алікнте для підтримки діаспори.

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