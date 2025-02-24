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05:23 • 15614 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122896 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182843 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147245 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138761 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117326 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107982 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142034 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134436 перегляди

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Прем'єр Іспанії оголосив про мільярдний пакет допомоги для України

Прем'єр Іспанії оголосив про мільярдний пакет допомоги для України

Київ • УНН

 • 22362 перегляди

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував новий пакет військової допомоги для України. Підтримка у розмірі 1 млрд євро буде надана у 2025 році.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 1 млрд євро в 2025 році. Про це Санчес розповів під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.

Я готовий оголосити новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярдів євро в 2025 році. Ми будемо працювати пліч-о-пліч з Україною над процесом відновлення, ми будемо створювати структури для підвищення процесу, ми будемо заохочувати наші компанії до участі в проектах та програмах України

- заявив Педро Санчес. 

Також Педро Санчес повідомив, що Іспанія та Україна створять спеціальний український хаб у провінції Алікнте для підтримки діаспори. 

Іспанія виділяє Україні 10 млн євро та розширює підтримку: що відомо 29.01.25, 07:12 • 111625 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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