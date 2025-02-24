Премьер-министр Испании объявил о миллиардном пакете помощи для Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Поддержка в размере 1 млрд евро будет предоставлена в 2025 году.
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. Об этом Санчес рассказал на саммите "Поддержи Украину", передает УНН.
Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать плечом к плечу с Украиной над процессом восстановления, мы будем создавать структуры для повышения процесса, мы будем поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины
Также Педро Санчес сообщил, что Испания и Украина создадут специальный украинский хаб в провинции Аликанте для поддержки диаспоры.
Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно29.01.25, 07:12 • 111540 просмотров