Премьер-министр Испании объявил о миллиардном пакете помощи для Украины

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. Об этом Санчес рассказал на саммите "Поддержи Украину", передает УНН.

Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать плечом к плечу с Украиной над процессом восстановления, мы будем создавать структуры для повышения процесса, мы будем поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины - заявил Педро Санчес.

Также Педро Санчес сообщил, что Испания и Украина создадут специальный украинский хаб в провинции Аликанте для поддержки диаспоры.

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