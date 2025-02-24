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Премьер-министр Испании объявил о миллиардном пакете помощи для Украины

Премьер-министр Испании объявил о миллиардном пакете помощи для Украины

Киев  •  УНН

 • 8780 просмотра

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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Поддержка в размере 1 млрд евро будет предоставлена в 2025 году.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. Об этом Санчес рассказал на саммите "Поддержи Украину", передает УНН.

Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать плечом к плечу с Украиной над процессом восстановления, мы будем создавать структуры для повышения процесса, мы будем поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины

- заявил Педро Санчес.

Также Педро Санчес сообщил, что Испания и Украина создадут специальный украинский хаб в провинции Аликанте для поддержки диаспоры.

Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно29.01.25, 07:12 • 111540 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
pedro-sanchesПедро Санчес
ispaniyaИспания
ukrainaУкраина

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