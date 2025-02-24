Данська прем'єрка розкрила найпростіший спосіб гарантувати безпеку України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що членство України в НАТО є найсильнішою, найдешевшою гарантією безпеки та стабільності. Про це вона сказала під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.

Я хочу заохотити кожну європейську країну збільшити підтримку України, не завтра, а вже сьогодні треба позбутись усіх якихось червоних ліній в голові, збільшити фінансову, військову підтримку та виробництво в Україні. Умови миру мають бути встановлені на засадах сили.... — сказала прем‘єрка.

Фредеріксен зазначила, що припинення вогню без тривалого миру призведе до величезної небезпеки для всіх, адже росія отримає можливість перебудуватися, зміцнитися і знову атакувати Україну або інші європейські країни. Вона також підкреслила, що ця війна не стосується лише України, хоч українці платять за це високу ціну. Вона вважає, що війна — це про росію та її імперіалістичні амбіції, і що не можна обговорювати майбутнє без участі України.

"По-третє, нам потрібно гарантувати, що Україна має реальні та міцні гарантії безпеки. Членство в НАТО — це найміцніша гарантія безпеки. Це найпростіший спосіб, найдешевший спосіб рухатись вперед. Я знаю, що є союзники, які проти цього. І тому я задаю питання: якщо ми не можемо дати вам членство в НАТО, я думаю, що це єдиний можливий напрямок руху вперед, тоді нам треба знайти інший спосіб, як можна надати Україні чіткі довготривалі гарантії безпеки", - підсумувала Фредеріксен.

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