Датский премьер раскрыла самый простой способ гарантировать безопасность Украины

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Метте Фредериксен заявила, что членство Украины в НАТО является самой сильной и дешевой гарантией безопасности. Премьер призвала европейские страны увеличить поддержку Украины и предостерегла от временного прекращения огня.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что членство Украины в НАТО является самой сильной, дешевой гарантией безопасности и стабильности. Об этом она сказала во время саммита "Поддерживай Украину", передает УНН.

Я хочу поощрить каждую европейскую страну увеличить поддержку Украины, не завтра, а уже сегодня надо избавиться от всех каких-то красных линий в голове, увеличить финансовую, военную поддержку и производство в Украине. Условия мира должны быть установлены на основе силы....

- сказала премьер-министр.

Фредериксен отметила, что прекращение огня без длительного мира приведет к огромной опасности для всех, ведь Россия получит возможность перестроиться, укрепиться и снова атаковать Украину или другие европейские страны. Она также подчеркнула, что эта война не касается только Украины, хотя украинцы платят за это высокую цену. Она считает, что война - это о россии и ее империалистических амбициях, и что нельзя обсуждать будущее без участия Украины.

"В-третьих, нам нужно гарантировать, что Украина имеет реальные и прочные гарантии безопасности. Членство в НАТО - это самая прочная гарантия безопасности. Это самый простой способ, самый дешевый способ двигаться вперед. Я знаю, что есть союзники, которые против этого. И поэтому я задаю вопрос: если мы не можем дать вам членство в НАТО, я думаю, что это единственное возможное направление движения вперед, тогда нам надо найти другой способ, как можно предоставить Украине четкие долговременные гарантии безопасности", - подытожила Фредериксен.

Дания выделит 50 млрд крон на срочное перевооружение из-за угрозы из России19.02.25, 20:45 • 29875 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
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