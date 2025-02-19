Дания выделит 50 млрд крон на срочное перевооружение из-за угрозы из России
Киев • УНН
Правительство Дании создает оборонный фонд на 50 млрд крон для быстрой закупки военного оборудования. Расходы на оборону в 2025-2026 годах превысят 3% ВВП страны, что является рекордом за последние 50 лет.
В этом и следующем году североевропейская страна планирует использовать фонд ускорения, чтобы инвестировать в общей сложности около 50 миллиардов крон (6,7 миллиарда евро) в быструю закупку оборонного оборудования.
Передает УНН с ссылкой на пресс-конференции правительства Дании и Dagbladet Information.
Детали
Будет создан новый оборонный фонд в размере 50 миллиардов крон для быстрых инвестиций в перевооружение обороны.
Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что вокруг европейского региона больше не мирное время, и на этом фоне требуется масштабное перевооружение.
Мы находимся в самой опасной ситуации за много-много лет. Поэтому - из-за угрозы со стороны России, чтобы защитить Данию и избежать войны - мы сейчас начинаем дальнейшее перевооружение
Отмечается, что послание главе вооруженных сил Дании Михаэлю Хильдгаарду по состоянию на сейчас и в ближайшее будущее выглядит так: «Покупайте, покупайте, покупайте!». Об этом также сообщила Фредериксен.
Единственное, что сейчас имеет значение - это скорость. Как результат, в 2025 и 2026 годах на оборону будет потрачено более трех процентов валового внутреннего продукта Дании - самый высокий уровень за последние полвека
Дополнение
Фонд на миллиард евро в Копенгагене оправдывают предполагаемой угрозой со стороны России. По данным датской разведки FE, если война в Украине завершится, Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе в течение пяти лет.
Напомним,
Премьер Гренландии Муте Эгеде объявил о досрочных парламентских выборах 11 марта. Главными вопросами кампании станут независимость от Дании и защита от претензий США, при этом большинство населения поддерживает идею суверенитета.
Метте Фредериксен заявила, что текущая геополитическая ситуация хуже холодной войны. Дания планирует увеличить оборонные расходы и расширить полномочия оборонного ведомства.
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