Дания выделит 50 млрд крон на срочное перевооружение из-за угрозы из России

В этом и следующем году североевропейская страна планирует использовать фонд ускорения, чтобы инвестировать в общей сложности около 50 миллиардов крон (6,7 миллиарда евро) в быструю закупку оборонного оборудования.

Передает УНН с ссылкой на пресс-конференции правительства Дании и Dagbladet Information.

Детали

- такое заявление прозвучало в Дании, на пресс-конференции по вопросам вооружения, в которой приняли участие представители правительства и лидеры партий.

Будет создан новый оборонный фонд в размере 50 миллиардов крон для быстрых инвестиций в перевооружение обороны.

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что вокруг европейского региона больше не мирное время, и на этом фоне требуется масштабное перевооружение.

Мы находимся в самой опасной ситуации за много-много лет. Поэтому - из-за угрозы со стороны России, чтобы защитить Данию и избежать войны - мы сейчас начинаем дальнейшее перевооружение

Отмечается, что послание главе вооруженных сил Дании Михаэлю Хильдгаарду по состоянию на сейчас и в ближайшее будущее выглядит так: «Покупайте, покупайте, покупайте!». Об этом также сообщила Фредериксен.

Единственное, что сейчас имеет значение - это скорость. Как результат, в 2025 и 2026 годах на оборону будет потрачено более трех процентов валового внутреннего продукта Дании - самый высокий уровень за последние полвека