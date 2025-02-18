"Це гірше, ніж холодна війна": прем'єр-міністерка Данії виступила перед парламентом з загрозливим попередженням
Київ • УНН
Метте Фредеріксен заявила, що поточна геополітична ситуація гірша за холодну війну. Данія планує збільшити оборонні витрати та розширити повноваження оборонного відомства.
Поточна геополітична та безпекова ситуація є "гіршою, ніж холодна війна". Про це під час виступи у парламенті Данії заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
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Вона, зокрема, закликала до радикального збільшення витрат на оборону Данії.
Ми перебуваємо в набагато складнішій ... і більш небезпечній ситуації з безпекою, ніж ми були за все моє життя. Це гірше, ніж холодна війна
За її словами, росія може здійснити новий напад на Україну чи інші країни, якщо мирне врегулювання не буде тривалим і не міститиме істотних гарантій безпеки.
Фредеріксен також анонсувала, що уряд Данії у середу запропонує нові плани у сфері безпеки, надавши додаткові повноваження начальнику оборонного відомства приймати необхідні рішення щодо закупівель у скорочені терміни.
Нагадаємо
Напередодні прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність переозброєння Європи через загрозу від росії. Після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі вона повідомила, що головним меседжем зібрання були подальші інвестиції в оборону.