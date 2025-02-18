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"Це гірше, ніж холодна війна": прем'єр-міністерка Данії виступила перед парламентом з загрозливим попередженням

"Це гірше, ніж холодна війна": прем'єр-міністерка Данії виступила перед парламентом з загрозливим попередженням

Київ • УНН

 • 33055 перегляди

Метте Фредеріксен заявила, що поточна геополітична ситуація гірша за холодну війну. Данія планує збільшити оборонні витрати та розширити повноваження оборонного відомства.

Поточна геополітична та безпекова ситуація є "гіршою, ніж холодна війна". Про це під час виступи у парламенті Данії заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Вона, зокрема, закликала до радикального збільшення витрат на оборону Данії.

Ми перебуваємо в набагато складнішій ... і більш небезпечній ситуації з безпекою, ніж ми були за все моє життя. Це гірше, ніж холодна війна

- попередила політикиня.

За її словами, росія може здійснити новий напад на Україну чи інші країни, якщо мирне врегулювання не буде тривалим і не міститиме істотних гарантій безпеки.

Фредеріксен також анонсувала, що уряд Данії у середу запропонує нові плани у сфері безпеки, надавши додаткові повноваження начальнику оборонного відомства приймати необхідні рішення щодо закупівель у скорочені терміни.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність переозброєння Європи через загрозу від росії. Після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі вона повідомила, що головним меседжем зібрання були подальші інвестиції в оборону.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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