«Это хуже, чем холодная война": премьер-министр Дании выступила перед парламентом с угрожающим предупреждением

Текущая геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью является «хуже, чем холодная война». Об этом во время выступления в парламенте Дании заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Она, в частности, призвала к радикальному увеличению расходов на оборону Дании.

Мы находимся в гораздо более сложной ... и более опасной ситуации с безопасностью, чем мы были за всю мою жизнь. Это хуже, чем холодная война - предупредила политик.

По ее словам, Россия может осуществить новое нападение на Украину или другие страны, если мирное урегулирование не будет длительным и не будет содержать существенных гарантий безопасности.

Фредериксен также анонсировала, что правительство Дании в среду предложит новые планы в сфере безопасности, предоставив дополнительные полномочия начальнику оборонного ведомства принимать необходимые решения по закупкам в сокращенные сроки.

Напомним,

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости перевооружения Европы из-за угрозы от России. После экстренной встречи европейских лидеров в Париже она сообщила, что главным месседжем собрания были дальнейшие инвестиции в оборону.