«Это хуже, чем холодная война": премьер-министр Дании выступила перед парламентом с угрожающим предупреждением
Киев • УНН
Метте Фредериксен заявила, что текущая геополитическая ситуация хуже холодной войны. Дания планирует увеличить оборонные расходы и расширить полномочия оборонного ведомства.
Текущая геополитическая ситуация и ситуация с безопасностью является «хуже, чем холодная война». Об этом во время выступления в парламенте Дании заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Она, в частности, призвала к радикальному увеличению расходов на оборону Дании.
Мы находимся в гораздо более сложной ... и более опасной ситуации с безопасностью, чем мы были за всю мою жизнь. Это хуже, чем холодная война
По ее словам, Россия может осуществить новое нападение на Украину или другие страны, если мирное урегулирование не будет длительным и не будет содержать существенных гарантий безопасности.
Фредериксен также анонсировала, что правительство Дании в среду предложит новые планы в сфере безопасности, предоставив дополнительные полномочия начальнику оборонного ведомства принимать необходимые решения по закупкам в сокращенные сроки.
Напомним,
Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости перевооружения Европы из-за угрозы от России. После экстренной встречи европейских лидеров в Париже она сообщила, что главным месседжем собрания были дальнейшие инвестиции в оборону.