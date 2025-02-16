Норвегия присоединилась к международной коалиции дронов
Киев • УНН
Норвегия официально присоединилась к международной коалиции дронов для поддержки Украины. Министр обороны Торе Оншуус Сандвик подписал соответствующее соглашение в присутствии латвийского коллеги.
Норвегия присоединилась к международной коалиции дронов для поддержки Украины. Подписание страной этого соглашения позволило увеличить количество государств-участников до 18, а также расширить финансовые возможности по заказам, производству и доставке БПЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу норвежского Министерства обороны в соцсети Х.
Детали
Документ об участии в коалиции был подписан министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком. Также во время подписания присутствовал глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс.
Международная коалиция дронов: поддержка Украины достигнет 1,8 млрд евро25.11.24, 15:49 • 18550 просмотров