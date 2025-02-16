Норвегия присоединилась к международной коалиции дронов

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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 118996 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 121244 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 126022 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 125750 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 179650 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 261321 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 173332 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163021 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 142375 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 127289 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия присоединилась к международной коалиции дронов

Норвегия присоединилась к международной коалиции дронов

Киев  •  УНН

 • 11166 просмотра

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Норвегия официально присоединилась к международной коалиции дронов для поддержки Украины. Министр обороны Торе Оншуус Сандвик подписал соответствующее соглашение в присутствии латвийского коллеги.

Норвегия присоединилась к международной коалиции дронов для поддержки Украины. Подписание страной этого соглашения позволило увеличить количество государств-участников до 18, а также расширить финансовые возможности по заказам, производству и доставке БПЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу норвежского Министерства обороны в соцсети Х.

Детали

Документ об участии в коалиции был подписан министром обороны Норвегии Торе Оншуусом Сандвиком. Также во время подписания присутствовал глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс.

Международная коалиция дронов: поддержка Украины достигнет 1,8 млрд евро25.11.24, 15:49 • 18550 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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