Норвегія долучилась до міжнародної коаліції дронів

Норвегія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для підтримки України. Підписання країною цієї угоди дозволило збільшити кількість держав-учасниць до 18, а також розширити фінансові можливості щодо замовлень, виробництва та доставки БПЛА. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку норвезького Міністерства оборони у соцмережі Х.

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Документ щодо участі у коаліції був підписаний міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Також під час підписання був присутній очільник латвійського Міноборони Андріс Спрудс.

Міжнародна коаліція дронів: підтримка України сягне 1,8 млрд євро