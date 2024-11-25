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Международная коалиция дронов: поддержка Украины достигнет 1,8 млрд евро

Международная коалиция дронов: поддержка Украины достигнет 1,8 млрд евро

Киев  •  УНН

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Латвия и Великобритания возглавляют Международную коалицию дронов, которая поддержит Украину на 1,8 млрд евро в 2024 году. Коалиция имеет Общий фонд в 83 млн евро для закупки беспилотников и развития их производства.

Поддержка Украины странами-участницами Международной коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания, достигнет 1,8 млрд евро по итогам 2024 года. Об этом сообщило Министерство обороны Латвии, передает УНН.

«Дроны стали неотъемлемой частью российско-украинской войны. Это  технологическое преимущество, позволяющее сдерживать и уничтожать врага. Поэтому важно продолжать работать над масштабированием их производства как в Украине, так и на Западе», - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Заместитель министра поблагодарила партнеров за последовательную и непоколебимую поддержку Коалиции, а также за понимание важности этой инициативы для глобальной безопасности.

«Международная Коалиция дронов стала важной платформой для развития индустрии беспилотников, что также укрепит нашу национальную оборону в будущем», - подчеркнул министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Целью Коалиции дронов является обеспечить промышленное производство FPV-дронов и расширить индустрии беспилотников на Западе и в Украине, чтобы создать асимметричное технологическое преимущество над врагом на поле боя в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины.

Добавим

Коалиция дронов имеет Совместный фонд для закупки беспилотников, в рамках которого проводит регулярные тендеры как способ создания инновационных продуктов на конкурсной основе. Объем фонда составляет 83 млн евро. Вся остальная помощь предоставляется членами Коалиции на двусторонней основе в форме беспилотных летательных аппаратов и финансовой поддержки.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
latviyaЛатвия
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина