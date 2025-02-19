Данія виділить 50 млрд крон на термінове переозброєння через загрозу з росії

ukenru
15 березня, 19:03 • 119153 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178079 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144281 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136243 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115960 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107211 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102691 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139351 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133623 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127997 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 29771 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 21126 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 21628 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 32407 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 19112 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139348 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138369 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272647 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301557 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 1740 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52316 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110727 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133623 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116135 перегляди
Актуальне
Данія виділить 50 млрд крон на термінове переозброєння через загрозу з росії

Данія виділить 50 млрд крон на термінове переозброєння через загрозу з росії

Київ • УНН

 • 30044 перегляди

Уряд Данії створює оборонний фонд на 50 млрд крон для швидкої закупівлі військового обладнання. Витрати на оборону в 2025-2026 роках перевищать 3% ВВП країни, що є рекордом за останні 50 років.

Цього та наступного року північноєвропейська країна планує використати фонд прискорення, щоб інвестувати в цілому близько 50 мільярдів крон (6,7 мільярда євро) у швидку закупівлю оборонного обладнання.

Передає УНН із посиланням на прес-конференції уряду Данії та Dagbladet Information.

Деталі

Буде створено новий оборонний фонд у розмірі 50 мільярдів крон для швидких інвестицій у переозброєння оборони.

- така заява пролунала у Данії, на прес-конференції з питань озброєння, у якій взяли участь представники уряду та лідери партій.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що навколо європейського регіону більше не мирний час, і на цьому тлі потрібне масштабне переозброєння.

Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації за багато-багато років. Тому - через загрозу з боку Росії, щоб захистити Данію і уникнути війни - ми зараз розпочинаємо подальше переозброєння

- заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Зазначається, що послання голові збройних сил Данії Міхаелю Хільдгаарду станом на зараз і в найближче майбутнє виглядає так: "Купуйте, купуйте, купуйте!". Про це також повідомила Фредеріксен.

Єдине, що зараз має значення - це швидкість. Як результат, у 2025 і 2026 роках на оборону буде витрачено понад три відсотки валового внутрішнього продукту Данії - найвищий рівень за останні півстоліття

- заявила глава уряду.

Доповнення

Фонд на мільярд євро в Копенгагені виправдовують передбачуваною загрозою з боку Росії. За даними датської розвідки FE, якщо війна в Україні завершиться, Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі протягом п'яти років.

Нагадаємо

Прем'єр Гренландії Муте Егеде оголосив про дострокові парламентські вибори 11 березня. Головними питаннями кампанії стануть незалежність від Данії та захист від претензій США, при цьому більшість населення підтримує ідею суверенітету.

Метте Фредеріксен заявила, що поточна геополітична ситуація гірша за холодну війну. Данія планує збільшити оборонні витрати та розширити повноваження оборонного відомства.

Норвегія долучилась до міжнародної коаліції дронів16.02.25, 13:04 • 36193 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
mette-frederiksenМетте Фредеріксен
daniiaДанія
norvehiiaНорвегія
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами