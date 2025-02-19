Данія виділить 50 млрд крон на термінове переозброєння через загрозу з росії

Цього та наступного року північноєвропейська країна планує використати фонд прискорення, щоб інвестувати в цілому близько 50 мільярдів крон (6,7 мільярда євро) у швидку закупівлю оборонного обладнання.

Передає УНН із посиланням на прес-конференції уряду Данії та Dagbladet Information.

Деталі

Буде створено новий оборонний фонд у розмірі 50 мільярдів крон для швидких інвестицій у переозброєння оборони. - така заява пролунала у Данії, на прес-конференції з питань озброєння, у якій взяли участь представники уряду та лідери партій.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що навколо європейського регіону більше не мирний час, і на цьому тлі потрібне масштабне переозброєння.

Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації за багато-багато років. Тому - через загрозу з боку Росії, щоб захистити Данію і уникнути війни - ми зараз розпочинаємо подальше переозброєння - заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Зазначається, що послання голові збройних сил Данії Міхаелю Хільдгаарду станом на зараз і в найближче майбутнє виглядає так: "Купуйте, купуйте, купуйте!". Про це також повідомила Фредеріксен.

Єдине, що зараз має значення - це швидкість. Як результат, у 2025 і 2026 роках на оборону буде витрачено понад три відсотки валового внутрішнього продукту Данії - найвищий рівень за останні півстоліття - заявила глава уряду.

Доповнення

Фонд на мільярд євро в Копенгагені виправдовують передбачуваною загрозою з боку Росії. За даними датської розвідки FE, якщо війна в Україні завершиться, Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі протягом п'яти років.

Нагадаємо

Прем'єр Гренландії Муте Егеде оголосив про дострокові парламентські вибори 11 березня. Головними питаннями кампанії стануть незалежність від Данії та захист від претензій США, при цьому більшість населення підтримує ідею суверенітету.

Метте Фредеріксен заявила, що поточна геополітична ситуація гірша за холодну війну. Данія планує збільшити оборонні витрати та розширити повноваження оборонного відомства.

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