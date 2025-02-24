Естонський прем'єр розкрив деталі нової військової підтримки України
Київ • УНН
Естонія збільшила військову допомогу Україні на 25% та зобов'язалась виділяти 0,25% ВВП щорічно. Прем'єр Крістен Міхал підкреслив, що лише Україна має визначати умови мирного процесу.
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що лише Україна має визначати умови мирного процесу, а міжнародні партнери повинні підтримувати її на шляху до євроатлантичної інтеграції.
Про це він сказав під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.
Естонія збільшила свою військову підтримку на 25% минулого тижня. І це все на додачу до наших зобов’язань виділяти 0,25% ВВП щорічно для допомоги Україні. Разом з північнобалтійськими країнами ми підтримуємо Україну, надаючи обладнання та навчання бригадам. Ми готові зробити ще більше, якщо потрібно, і хочемо підкріпити наші зобов’язання зміцнити Україну. Ми продовжуємо підтримувати відновлення України і ми бачимо майбутнє України в ЄС та НАТО
Він додав, що потрібно витиснути росію.
І ми підтримуємо всі дії наших партнерів, які спрямовані на підтримку України. І ми маємо підтримувати відкритий та конструктивний діалог з Америкою. І нарешті, справедливий та тривалий мир потребує участі України та Європи. Лише Україна має вирішувати, які умови мають бути для цього миру
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