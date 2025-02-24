Естонський прем'єр розкрив деталі нової військової підтримки України

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що лише Україна має визначати умови мирного процесу, а міжнародні партнери повинні підтримувати її на шляху до євроатлантичної інтеграції.

Про це він сказав під час саміту "Підтримуй Україну", передає УНН.

Естонія збільшила свою військову підтримку на 25% минулого тижня. І це все на додачу до наших зобов’язань виділяти 0,25% ВВП щорічно для допомоги Україні. Разом з північнобалтійськими країнами ми підтримуємо Україну, надаючи обладнання та навчання бригадам. Ми готові зробити ще більше, якщо потрібно, і хочемо підкріпити наші зобов’язання зміцнити Україну. Ми продовжуємо підтримувати відновлення України і ми бачимо майбутнє України в ЄС та НАТО