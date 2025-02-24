Норвегія оголосила про нову допомогу Україні: 300 млн євро піде для енергетики 

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про нову допомогу Україні на мільярд євро, що буде виділена на гуманітарні потреби та підтримку цивільних осіб. Зокрема, передбачається 300 мільйонів євро для підтримки енергетичної інфраструктури України. Про це він заявив під час саміту "Підтримай Україну", передає кореспондент УНН.

Ми будемо продовжувати надавати сильну підтримку Україні, підтримувати ті принципи, які є основою тривалого та справедливого миру. Я хочу ще раз повторити, що обʼєднуючи наші голоси ми стаємо сильнішими. Стосовно Норвегії я хочу наголосити, що ми будемо виділяти мільярд євро на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних - заявив премʼєр-міністр Норвегії.

Стьоре також повідомив, що додаткові 300 мільйонів євро буде виділено для підтримки енергетичної інфраструктури України, враховуючи запит Президента Володимира Зеленського. Окрім того, він анонсував фінансові гарантії обсягом 4 мільйонів євро для відбудови та покращення інфраструктури України.

"І також ми відкрили прямий канал інвестицій у вашу промисловість - 300 мільйонів євро буде виділено у вашу промисловість. І, можливо, ми зможемо співпрацювати з вами у багатьох сферах, особливо те, що стосується дронів", - додав Стьоре.

Також у 2025 році Норвегія планує виділити 3,5 мільярда євро для продовження підтримки України.

Нагадаємо

Норвегія зобов'язалася підтримати Україну на загальну суму щонайменше 155 мільярдів норвезьких крон (13,3 млрд євро) через Програму підтримки Нансена протягом восьмирічного періоду з 2023 по 2030 рік.

З них на 2025 рік виділено 35 мільярдів норвезьких крон (3 млрд євро), з яких 22,5 мільярда (1,93 млрд євро) йдуть на військову підтримку, а 12,5 мільярда (1,07 млрд євро) - на цивільні цілі.

Норвегія також внесла 12 мільярдів крон (1 млрд євро) у 2022-23 роках. Ці кошти є доповненням до підтримки через Програму підтримки Нансена.