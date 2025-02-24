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Норвегия объявила о новой помощи Украине: 300 млн евро пойдет для энергетики

Норвегия объявила о новой помощи Украине: 300 млн евро пойдет для энергетики

Киев  •  УНН

 • 5474 просмотра

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Норвегия выделит Украине 1 млрд евро на гуманитарные нужды и поддержку гражданских лиц. Дополнительно 300 млн евро будет направлено на энергетическую инфраструктуру и промышленность.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о новой помощи Украине на миллиард евро, которая будет выделена на гуманитарные нужды и поддержку гражданских лиц. В частности, предусматривается 300 миллионов евро для поддержки энергетической инфраструктуры Украины. Об этом он заявил во время саммита «Поддержи Украину», передает корреспондент УНН.

Мы будем продолжать оказывать сильную поддержку Украине, поддерживать те принципы, которые являются основой длительного и справедливого мира. Я хочу еще раз повторить, что объединяя наши голоса мы становимся сильнее. Относительно Норвегии я хочу подчеркнуть, что мы будем выделять миллиард евро на гуманитарную поддержку и поддержку гражданских

- заявил премьер-министр Норвегии.

Стьоре также сообщил, что дополнительные 300 миллионов евро будут выделены для поддержки энергетической инфраструктуры Украины, учитывая запрос Президента Владимира Зеленского. Кроме того, он анонсировал финансовые гарантии объемом 4 миллионов евро для восстановления и улучшения инфраструктуры Украины.

«И также мы открыли прямой канал инвестиций в вашу промышленность - 300 миллионов евро будет выделено в вашу промышленность. И, возможно, мы сможем сотрудничать с вами во многих сферах, особенно то, что касается дронов», - добавил Стьоре.

Также в 2025 году Норвегия планирует выделить 3,5 миллиарда евро для продолжения поддержки Украины.

Напомним,

Норвегия анонсировала расширение поддержки Украины до 2030 года - с ежегодной помощью около 1,3 млрд евро.

Алина Волянская

Алина Волянская

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