Норвегія збільшить допомогу Україні до 5 млрд доларів
Київ • УНН
Норвегія розширить програму підтримки України до 2030 року, виділивши 5 млрд доларів на цивільну та військову допомогу. Щорічна допомога складатиме близько 1,3 млрд євро, загальна сума до 2030 року - 11,5 млрд євро.
Норвегія збільшить допомогу Україні та виділила понад 5 мільярдів доларів. Про це повідомляє NRK, передає УНН.
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Норвегія розширить свою програму підтримки України, відому як програма Нансена, до 2030 року та виділить ще 5 мільярдів доларів для цивільної та військової допомоги.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що уряд щорічно планує надавати Україні щонайменше 15 мільярдів норвезьких крон (близько 1,3 млрд євро), збільшуючи загальну суму допомоги до 135 мільярдів крон (11,5 млрд євро).
До кінця 2024 року програма отримає додаткові 430 мільйонів євро. Ліберальна партія Норвегії підтримала посилення допомоги, хоча висловила певне розчарування урядовою пропозицією.
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