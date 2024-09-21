Норвегия увеличит помощь Украине до 5 млрд долларов

Норвегия увеличит помощь Украине и выделила более 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает NRK, передает УНН.

Детали

Норвегия расширит свою программу поддержки Украины, известную как программа Нансена, до 2030 года и выделит еще 5 миллиардов долларов для гражданской и военной помощи.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил, что правительство ежегодно планирует предоставлять Украине не менее 15 миллиардов норвежских крон (около 1,3 млрд евро), увеличивая общую сумму помощи до 135 миллиардов крон (11,5 млрд евро).

До конца 2024 года программа получит дополнительные 430 миллионов евро. Либеральная партия Норвегии поддержала усиление помощи, хотя выразила определенное разочарование правительственным предложением.

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