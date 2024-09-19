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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия стала первой страной мира с количеством электрокаров больше, чем бензиновых авто

Норвегия стала первой страной мира с количеством электрокаров больше, чем бензиновых авто

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 04:00  •  8093 просмотра

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В Норвегии зарегистрировано 754 303 электромобиля против 753 905 бензиновых авто. К 2026 году количество электрокаров превысит число дизельных машин, прогнозирует Информационный совет по дорожному движению Норвегии.

Норвегия стала первой страной в мире, где количество электрокаров превысило количество бензиновых автомобилей. Это говорится в отчете Информационного совета по дорожному движению Норвегии (OFV), опубликованном в среду, 18 сентября, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

На сегодня, по данным OFV, примерно из 2,87 млн автомобилей, зарегистрированных в Норвегии, почти миллион - дизельные, 754 303 - электрические, 753 905 - бензиновые. Еще 364 388 машин - гибридные.

Согласно прогнозу OFV, к 2030 году общее количество легковых автомобилей в Норвегии увеличится примерно до 3,1 млн. При этом за последние двадцать лет более миллиона бензиновых машин было выведено из норвежского автопарка и заменено в основном электрокарами. «То же самое произойдет и с дизельными автомобилями», - говорится в отчете.

Прогнозируется, что к 2026 году электрических машин в стране также станет больше, чем дизельных.

Дополнение

В июне 2023 года в Европейском Союзе было впервые продано больше электромобилей (158 тысяч, или 15,1%), чем машин с дизельными двигателями (139,6 тысяч, или 13,4%). На первом месте тогда оказались бензиновые автомобили (36% продаж), на втором - гибридные (24%).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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