Норвегия стала первой страной мира с количеством электрокаров больше, чем бензиновых авто

Норвегия стала первой страной в мире, где количество электрокаров превысило количество бензиновых автомобилей. Это говорится в отчете Информационного совета по дорожному движению Норвегии (OFV), опубликованном в среду, 18 сентября, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

На сегодня, по данным OFV, примерно из 2,87 млн автомобилей, зарегистрированных в Норвегии, почти миллион - дизельные, 754 303 - электрические, 753 905 - бензиновые. Еще 364 388 машин - гибридные.

Согласно прогнозу OFV, к 2030 году общее количество легковых автомобилей в Норвегии увеличится примерно до 3,1 млн. При этом за последние двадцать лет более миллиона бензиновых машин было выведено из норвежского автопарка и заменено в основном электрокарами. «То же самое произойдет и с дизельными автомобилями», - говорится в отчете.

Прогнозируется, что к 2026 году электрических машин в стране также станет больше, чем дизельных.

Дополнение

В июне 2023 года в Европейском Союзе было впервые продано больше электромобилей (158 тысяч, или 15,1%), чем машин с дизельными двигателями (139,6 тысяч, или 13,4%). На первом месте тогда оказались бензиновые автомобили (36% продаж), на втором - гибридные (24%).