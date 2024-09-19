Норвегія стала першою країною світу з кількістю електрокарів вищою, ніж бензинових авто
Київ • УНН
У Норвегії зареєстровано 754 303 електромобілі проти 753 905 бензинових авто. До 2026 року кількість електрокарів перевищить число дизельних машин, прогнозує Інформаційна рада з дорожнього руху Норвегії.
Норвегія стала першою країною у світі, де кількість електрокарів перевищила кількість бензинових автомобілів. Це йдеться у звіті Інформаційної ради з дорожнього руху Норвегії (OFV), опублікованому в середу, 18 вересня, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
На сьогодні, за даними OFV, приблизно з 2,87 млн автомобілів, зареєстрованих в Норвегії, майже мільйон - дизельні, 754 303 - електричні, 753 905 - бензинові. Ще 364 388 машин – гібридні.
Згідно з прогнозом OFV, до 2030 року загальна кількість легкових автомобілів у Норвегії збільшиться приблизно до 3,1 млн. При цьому за останні двадцять років більше ніж мільйон бензинових машин було виведено з норвезького автопарку і замінено в основному електрокарами. "Те ж саме станеться і з дизельними автомобілями", - йдеться у звіті.
Прогнозується, що до 2026 року електричних машин у країні також стане більше, ніж дизельних.
Доповнення
У червні 2023 року в Європейському Союзі було вперше продано більше електромобілів (158 тисяч, або 15,1%), ніж машин із дизельними двигунами (139,6 тисяч, або 13,4%). На першому місці тоді опинилися бензинові автомобілі (36% продажів), на другому – гібридні (24%).