Эстония может отменить концерт Limp Bizkit из-за пророссийских высказываний фронтмена

В Эстонии могут отменить концерт группы Limp Bizkit, запланированный на май 2026 года, из-за прошлых пророссийских высказываний фронтмена Фреда Дёрста. Власти считают, что сторонникам России не место в эстонском культурном пространстве, тогда как организаторы отмечают - музыкант в последние годы не делал политических заявлений. Об этом информирует УНН со ссылкой на эстонского вещателя ERR, росСМИ.

Детали

Власти Эстонии хотят отменить концерт группы Limp Bizkit в Таллинне из-за позитивных высказываний вокалиста о России и Путине.

31 мая в Таллинне выступит американская ню-метал группа Limp Bizkit. На фоне высказываний вокалиста группы Фреда Дёрста, которые поддерживали Россию и военные действия Владимира Путина, Министерство иностранных дел Эстонии назвало приглашение группы в страну недопустимым - сообщает ERR.

Отмечается, что в 2024 году он писал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что скучает по российским фанатам и надеется вскоре их увидеть. А еще в 2015 году музыкант заявлял, что "когда-нибудь хотел бы жить в Крыму" и снимать там фильмы и сериалы.

Певца можно было увидеть на сцене с флагом, на котором было написано: "Крым=Россия". В 2015 году украинские власти запретили Limp Bizkit выступать на территории Украины. В 2024 году Дёрст также написал в соцсети VK (ВКонтакте), что скучает по своим российским фанатам и надеется вскоре их увидеть - говорится в сообщении ERR.

В МИД Эстонии подчеркнули, что в стране нет места для сторонников государства-агрессора.

Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что каждый сантиметр украинской земли принадлежит Украине. Сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве - заявила пресс-секретарь МИД Брита Киккас.

Сам министр иностранных дел Маргус Цахкна добавил: "Моя позиция однозначна: Россия - агрессор, а Крым оккупирован Россией. Те, кто оправдывает агрессию России и оккупацию соседнего государства, нежелательны в Эстонии. Им не место на эстонских сценах и они не должны зарабатывать здесь деньги".

Цахкна подчеркнул, что эта позиция касается и организаторов концертов и культурных мероприятий и остается четкой политикой Эстонии на протяжении многих лет. Министерство культуры ведет переговоры с организаторами концерта, указав, что недопустимо, чтобы в Эстонии выступали лица, поддерживающие государство, против президента которого выдан международный ордер на арест.

Организаторы концерта из Baltic Live Agency сообщили, что осведомлены о флаге, который Дёрст демонстрировал в 2015 году, признавая Крым российским, и решительно осуждают такие действия и высказывания.

По словам представителей агентства, в то время Фред Дёрст был женат на россиянке из Крыма и, возможно, находился в искаженном информационном пространстве.

Известно, что с 2022 года артист не делал заявлений в поддержку России или агрессивной войны. Концерт в Таллинне запланирован на 31 мая 2026 года, и решение о его проведении основывалось на том, что ни группа, ни Дёрст не делали политических заявлений с 2015 года, а выступления проходили при поддержке сторонников Эстонии и Украины.

По данным ERR, в 2020 году Limp Bizkit выступали в Литве и Латвии, где группе напомнили о политической осторожности.

Как завершится ситуация с возможной отменой выступления — пока неизвестно.

Напомним

В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в 2026 году должен выступить в театре Вероны. Певец стал доверенным лицом Путина и возглавил театр в аннексированном Севастополе.

Смерть бывшего бас-гитариста Limp Bizkit Сэма Риверса: стали известны новые детали