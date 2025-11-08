ukenru
7 ноября, 17:00 • 23811 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 31307 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 37846 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 37760 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 35832 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 21552 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 51223 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37118 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 39644 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30414 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Эстония может отменить концерт Limp Bizkit из-за пророссийских высказываний фронтмена

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Эстония рассматривает возможность отмены концерта Limp Bizkit в мае 2026 года из-за прошлых пророссийских заявлений Фреда Дёрста. Власти считают, что сторонникам России не место в эстонском культурном пространстве, несмотря на отсутствие политических заявлений музыканта в последние годы.

Эстония может отменить концерт Limp Bizkit из-за пророссийских высказываний фронтмена

В Эстонии могут отменить концерт группы Limp Bizkit, запланированный на май 2026 года, из-за прошлых пророссийских высказываний фронтмена Фреда Дёрста. Власти считают, что сторонникам России не место в эстонском культурном пространстве, тогда как организаторы отмечают - музыкант в последние годы не делал политических заявлений. Об этом информирует УНН со ссылкой на эстонского вещателя ERR, росСМИ.

Детали

Власти Эстонии хотят отменить концерт группы Limp Bizkit в Таллинне из-за позитивных высказываний вокалиста о России и Путине.

31 мая в Таллинне выступит американская ню-метал группа Limp Bizkit. На фоне высказываний вокалиста группы Фреда Дёрста, которые поддерживали Россию и военные действия Владимира Путина, Министерство иностранных дел Эстонии назвало приглашение группы в страну недопустимым

- сообщает ERR.

Отмечается, что в 2024 году он писал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что скучает по российским фанатам и надеется вскоре их увидеть. А еще в 2015 году музыкант заявлял, что "когда-нибудь хотел бы жить в Крыму" и снимать там фильмы и сериалы.

Певца можно было увидеть на сцене с флагом, на котором было написано: "Крым=Россия". В 2015 году украинские власти запретили Limp Bizkit выступать на территории Украины. В 2024 году Дёрст также написал в соцсети VK (ВКонтакте), что скучает по своим российским фанатам и надеется вскоре их увидеть

- говорится в сообщении ERR.

В МИД Эстонии подчеркнули, что в стране нет места для сторонников государства-агрессора.

Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и считает, что каждый сантиметр украинской земли принадлежит Украине. Сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве

- заявила пресс-секретарь МИД Брита Киккас.

Сам министр иностранных дел Маргус Цахкна добавил: "Моя позиция однозначна: Россия - агрессор, а Крым оккупирован Россией. Те, кто оправдывает агрессию России и оккупацию соседнего государства, нежелательны в Эстонии. Им не место на эстонских сценах и они не должны зарабатывать здесь деньги".

Цахкна подчеркнул, что эта позиция касается и организаторов концертов и культурных мероприятий и остается четкой политикой Эстонии на протяжении многих лет. Министерство культуры ведет переговоры с организаторами концерта, указав, что недопустимо, чтобы в Эстонии выступали лица, поддерживающие государство, против президента которого выдан международный ордер на арест.

Организаторы концерта из Baltic Live Agency сообщили, что осведомлены о флаге, который Дёрст демонстрировал в 2015 году, признавая Крым российским, и решительно осуждают такие действия и высказывания.

По словам представителей агентства, в то время Фред Дёрст был женат на россиянке из Крыма и, возможно, находился в искаженном информационном пространстве.

Известно, что с 2022 года артист не делал заявлений в поддержку России или агрессивной войны. Концерт в Таллинне запланирован на 31 мая 2026 года, и решение о его проведении основывалось на том, что ни группа, ни Дёрст не делали политических заявлений с 2015 года, а выступления проходили при поддержке сторонников Эстонии и Украины.

По данным ERR, в 2020 году Limp Bizkit выступали в Литве и Латвии, где группе напомнили о политической осторожности.

Как завершится ситуация с возможной отменой выступления — пока неизвестно.

Напомним

В Италии призывают отменить выступление российского певца Ильдара Абдразакова, который в 2026 году должен выступить в театре Вероны. Певец стал доверенным лицом Путина и возглавил театр в аннексированном Севастополе.

Вита Зеленецкая

